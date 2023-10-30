Capital 2023 Kasım başlıkları

KAPAK

“BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ”

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “100 yılda çok şey başardık ama hayallerimizin gerisinde kaldığımız konular da var. Ama şunu da söyleyeyim burası bambaşka bir coğrafya ve her zaman büyük potansiyele sahibiz” diyor.

SÖYLEŞİ

“TÜRKİYE 3 YILDA DÜZE ÇIKABİLİR”

50 yıla yaklaşan yöneticilik deneyimiyle liderliğin “kitabını yazan” Andrew Liveris, küresel ekonomide “Yeni Çin” gerçeğinin altını çizen, bölgesel ittifakların önemini vurgulayan söyleşisiyle Capital’e özel konuştu.

“YURT DIŞINDA HALKA ARZ HEDEFLİYORUZ”

Kriz döneminde yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Hedefimiz yurt dışında halka açılmak” diyor.

“LİDERLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Türkiye’de otomotiv sektöründe üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik sacı kullanılıyor. Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Liderliğimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” diyor.

“DÜNYADA İLK 10’A GİRMEK İSTİYORUZ”

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da faaliyetleri olan ve dünyada sektöründe ilk 10’a girmiş bir şirket olmak istiyoruz” diyor.

ARAŞTIRMA

YATIRIM AÇIĞI NEREDE?

Enerjide güneş ve rüzgar, tekstilde pamuk, polyester elyaf ve teknik tekstil, lojistikte depolama, kimya sektöründeyse petrokimya tesisleri yatırımda açık olan alanlar olarak öne çıkıyor.

HAREKET NEREDE?

Birleşme ve satın almalar, son 5 yılda ortalama 10 milyar dolar bandına oturdu. Beklenti, yeni ekonomi yönetimiyle önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ülke riskinin düşmesi ve M&A pazarının 20 milyar dolar seviyelerine gelmesi yönünde.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM!

Kordsa artık teknik tekstil yerine ileri malzeme, Petrol Ofisi akaryakıt yerine enerji altyapısı olarak faaliyet alanını yeniden tanımlıyor. Her sektörden şirkete büyük bir dönüşüm başladı!

PAZARA ISINMA SÜRESİ

Yeni bir pazarda yatırım yapmak zorlu ve sabır isteyen bir süreç. TAV, yeni bir pazara girdiğinde adaptasyon için 2 yıl bekliyor. Yataş da ürün tutunması için 2 yıllık süreyi yeterli buluyor.

43 CEO NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

21 ayda 43 CEO şirket içinden seçilerek atandı. Bu CEO’ların ilk icraatları ise finansal performansı iyileştirmek, pazar payı ve müşteri deneyimini artırmak oldu. Peki, diğer icraatler neler oldu?

KONJONKTÜR

PARA POLİTİKASI SIKILAŞTI MI?

Eylül ayını geride bıraktık. Bu ayın en önemli haberi, yine Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırım kararı oldu. Gelin bu adımın ekonomiye etkilerini inceleyelim…





YÖNETİM

ORTA KADEME SENDROMU!

Liderler, organizasyonları daha düz ve verimli hale getirmek için çalışıyor. Bu büyük değişim ise orta kademe yönetici rollerinin sorgulanmasına neden oluyor.

ÜNLÜ GRUDAN EZBER BOZAN TAKTİKLER

Yönetim dünyasının önde gelen düşünce liderlerinden Prof. Roger Martin, geleneksel iş modellerinin artık işe yaramadığını düşünüyor. Martin’in sıra dışı yaklaşımlarını bu söyleşide bulacaksınız.

ASLAN PAYI TARAFTARIN!

Migros, cirosunun yüzde 80’ini, Digitürk yüzde 67’sini “taraftar müşteriler”den elde ediyor. Yeni dönemde şirketler, “taraftar müşteri”ye yönelik farklı oyun planları kuruyor.

FİNANS

OYUNCU SAYISINDA HAREKETLİ DÖNEM

Yeni dijital bankaların, 2 yıl içinde mevduatta yüzde 10’a kadar pay alacakları öngörülüyor. Bu yoğun rekabet ortamında mevcut konvansiyonel bankaların sayısında düşüş muhtemel.

“KKM’DEKİ ÇÖZÜLMELER HIZLANABİLİR”

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Khodr Temsah, katılım bankacılığında 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi büyümelerinin yüzde 22’ye kadar düştüğüne dikkat çekiyor.

“FONLAR 2 KATINA ÇIKACAK”

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, 20. yaşını kutlayan emeklilik sisteminin yılı 1 trilyon TL fon büyüklüğüyle kapatacağını öngörüyor.

YAŞAM

“BİLARDOYLA KENDİMİ BULDUM”





GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Küresel Güney’in gündem belirleyicisi

Yiğit Kulabaş/ Nedir bu LLM?

Ali Özgenç/ Mustafa Suleyman

Mehmet Öğütçü/ Kuşak Yol ve Türk-Çin ilişkileri

Mehmet Gerz / Borsada konsolidasyon normal





RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

INFOCARD



