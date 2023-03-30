Capital 2023 Nisan başlıkları

KAPAK

ŞAŞAN HEDEF HESABI

Depremden sonra yılsonu hedefleri revize ediliyor. E-ticaret, inşaat gibi sektörlerde yukarı yönlü bir düzenleme yaşanırken lojistik, tekstil, hazır giyimde gibi alanlarda aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

SÖYLEŞİ

BUNDAN SONRA DAHA ODAKLI İLERLEYECEĞİZ

Anadolu Grubu patronu Tuncay Özilhan, 2023’ün de büyüyecekleri bir yıl olacağını söylüyor. “Yatırım iştahımız devam ediyor” diyor.

“DÜNYA DERİN BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN GEÇİYOR”

IMF eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff, “Aşırı kolay para ve aşırı düşük faiz oranları çağının sona ermesiyle bankacılık ve finans sorunları iyileşme sürecine girmeden önce daha da kötüleşecek” diyor.

YENİ CEO’NUN “YEŞİL” GÜNDEMİ

Rotasını yeşil dönüşüme çeviren BASF Türk Genel Müdürü Tolga Demirözü, hedefinin satışta yüzde 30 payı olan sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünlerin oranını artırmak olduğunu belirtiyor.

“TEMKİNLİ BÜYÜMEYİ TERCİH ETTİK”

Temkinli büyümeyi seçtiğini söyleyen Tezman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman, “Büyük risklere girseydik 3-4 milyar dolar ciro yapan bir grup olabilirdik” diyor.

“ABD’DE BORSAYA AÇILACAĞIZ”

Uipath’ten ayrıldıktan sonra yeni girişim Appcircle’ın ortağı ve CEO’su olarak şirkete katılan Tansu Yeğen, önce şirket değerini katlamayı sonra da ABD borsasına açılmayı planlıyor.

ARAŞTIRMA

LİDERİN “DENGE” ARAYIŞI

Liderler artık kâr ve büyümenin tek başına amaç olamayacağı konusunda hemfikir. Bülent Eczacıbaşı’ndan Zeynep Bodur’a, Ahmet Eren’den Adil Sani Konukoğlu’na kadar pek çok lider, “Önceliğimiz insan ve toplum” diyor.

SINIR ÖTESİ ATAK

Perakendeciler yurt dışında mağaza açma yarışına girdi. LC Waikiki’nin yurt dışı mağazaların payı yüzde 57’ye ulaşırken Defacto, 2022’de yeni mağazaların yüzde 85’ini yurt dışında açtı.

DENGE ONLINE’A KAYIYOR

Her ne kadar birçok şirket için online sepet tutarı offline’ın gerisinde kalsa da gelecek 5 yılda gelirlerinin yarısını online’dan elde etmeyi planlayanların sayısı hiç de az değil.

YÖNETİM

LİDERİN KRİZ FORMÜLÜ

Etki alanı kendi şirketleriyle sınırlı olmayan liderlere göre yeni dönemde krizlerle başa çıkmanın formülü gerçekçi olmak, adaptasyon, planlama ve şeffaflıktan geçiyor.

BELİRSİZLİĞİ YÖNETME FORMÜLÜ

Belirsizliği yönetmeye ışık tutan yönetim kitabı “The Upside of Uncertainty”nin yazarlarına göre hepimiz belirsizliği yönetmede ustalaşabilir ve bilinmeyene güvenle adım atabiliriz.

TASARIM ETKİSİ BÜYÜYOR

Rekabette tasarım ne kadar etkili? McKinsey’nin araştırmasına göre de iyi tasarım; satışlarda yüzde 5- 10 arası büyüme ve kar marjlarında yüzde 10’un üzerinde iyileşme sağlıyor.

FİNANS

ZOR YILIN LİDERLERİ

En başarılı banka CEO’larını belirledik. Aktif büyüklükte İbrahim Öztop, Hakan Ateş, Alpaslan Çakar, Abdi Serdar Üstünsalih, Ömer Mert ve Ömür Tan yılın en başarılı yöneticileri oldu.

“OYUNCU SAYISI FAZLA BİRLEŞME BEKLİYORUM”

Ödeme sistemlerinde oyuncu sayısının fazla olduğunu söyleyen iyzico’nun CEO’su Orkun Saitoğlu, “3 yılda sektörün satın almalarla birleşip güçleneceğini öngörüyorum” diyor.

ÇIKIŞ PLANI

Faktoringde afet bölgesinde 6 bin 530 müşteri ve 7 milyar TL’nin üzerinde risk bakiyesi var. Leasingde ise bölgenin yeniden inşası için iş ve inşaat makinelerinin finansal kiralamasına talep yükseliyor.

“SEÇİM TAHMİNLERİ ETKİLİ OLACAK”

Seçime kadar piyasalarda dalgalı bir hareket beklediğini söyleyen Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner, “Borsada yeni fiyatlamalar oluşacak” diyor.

KONJONKTÜR

SEÇİME ÇEYREK KALA

Bu ay seçimlere doğru bizi nasıl bir ekonomi bekliyor sorusunu, yaptığımız istatistiki modellemeler ve bulgularımız ışığı altında ele aldık.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

ON SORU

KİTAP

CEOLIST

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ İran Belirsizliği

Yiğit Kulabaş/ ChatGPT4: Yeni bir dönem

Ali Özgenç/ İnovasyon hayat kurtarır

Mehmet Gerz / Bankacılık krizi FED’e “yavaşla” mesajı verdi

Mehmet Öğütçü/ Yeni bir vizyon yeni bir icra şart

INFOCARD

YAŞAM