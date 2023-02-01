Capital 2023 Şubat başlıkları

KAPAK

GLOBAL KADIN LİDERİN GÜCÜ NEREDEN?

Global 50 Türk Kadın Lider” araştırmasında bu yıl da sadece yönettikleri cirolarla değil, globaldeki etki alanlarıyla da göz dolduran isimler yer aldı.

SÖYLEŞİ

“MEVCUDU KORUYACAĞIZ”

10 yılda ihracatı 3 kattan fazla artırdıklarını söyleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü Erdoğan Şahin, “Büyümemizi devam ettirerek mevcudu korumak istiyoruz” diyor.

YENİ CEO’NUN KATLAMA PLANI

Her alanda 2 kat büyüme beklentisiyle görevi devralan Şölen’in yeni CEO’su Erdoğan Çoban, bu yıl yurt içi ve yurt dışı satışlarda yüzde 25 büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.

“YURT DIŞI FIRSATLARI TAKİP EDİYORUZ”

Türkiye’nin en büyük çelik boru üreticilerinden Erciyas Holding’in icra kurulu başkanı Emre Erciyas, “Çelik sektöründe yurt dışı satın alım fırsatlarını takip ediyoruz” diyor.

ARAŞTIRMA

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

CEO’ların önceliği mevcudu korumak ve büyüme yaratacak fırsat alanlarını tespit etmek. Yurt dışı ağırlıklı büyüyen pek çok sektörde büyümenin itici gücü iç pazara kayıyor.

YERİNİ KORUMA TAKTİKLERİ

Pek çok sektör lideri yeni döneme değişen tüketici davranışlarını ve pazarı iyi okuyarak girdi. Pazar paylarında son 5 yılda büyük bir erime yaşamamış olmaları da bunun kanıtı.

EVE GİRME YARIŞI!

Enflasyonla hanehalkı geliri her geçen gün düşerken markalar da haneye giriş yarışında! Tüketicinin “ucuz fiyat, yüksek kalite” beklentisi, yeni dönemin kurallarını belirliyor.

KONJONKTÜR

2023 NE GETİRECEK?

2023’ü seçim öncesi ve sonrası olarak iki farklı döneme ayırmamız gerekiyor. Bu ayki konjonktür sayfalarımızda seçim öncesi beklentilere yoğunlaştık.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

KİTAP

İNSANLAR

ON SORU

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

INFOCARD





YÖNETİM

BAĞLILIKTA MÜTHİŞ EROZYON

Çalışan bağlılığı alarm veriyor! Şirketlerde 5 yıl ve üzeri çalışan oranı 2015’e göre 10 puan düşmüş durumda. Uzmanlara göre değişen alışkanlıklar, farklı fırsat arayışı bağlılığı azaltıyor.

“EFSANE”LERDEN MÜKEMMELLİK FORMÜLÜ

CEO Excellence kitabının yazarları Carolyn Dewar, Scott Keller ve Vikram Malhotra mükemmel CEO’ların ortak özelliklerini 8 başlıkta topladı. Efsane CEO’lardan mükemmel CEO olma formülleri yönetim sayfamızda.

FİNANS

KÜÇÜKLER NEDEN YAVAŞLADI?

10 yılda bankalar liginde büyük değişim yaşandı. En büyüklerin payı bir miktar azalırken en büyük kayıp küçükler liginde yaşandı. Orta ligdeki 4 bankaysa payını artırmayı başardı.

“MÜŞTERİMİZİN ‘EN İYİ 2’NCİ BANKASI’ OLACAĞIZ”

Odaklandıkları her alanda çok iyi büyüdüklerini söyleyen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Müşterimizin en iyi ikinci bankası olmak istiyoruz” diye konuşuyor.

MÜŞTERİ ARANIYOR!

Finans sektörünün hedefinde “yeni müşteriler” var. Faktoring, leasing ve finansman şirketlerinde uzaktan müşteri ediniminin hayata geçmesi ve müşteri sayılarının yüzde 10-15 artması öngörülüyor.

“KOBİ’LER İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLACAĞIZ”

KOBİ’ler için vazgeçilmez olacaklarını söyleyen Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, “2023’te harekete geçireceğiz, tarım finansmanında da olacağız” diyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Maksimum Xi

Yiğit Kulabaş/ Üretken yapay zeka

Ali Özgenç/ Sürdürülebilirlik, ESG, inovasyon

Mehmet Gerz / ABD piyasalarında 2023 beklentileri

Mehmet Öğütçü/ 2023’ün jeopolitik riskleri

YAŞAM

“DENGE HARMONİ SAĞLIYOR”



















