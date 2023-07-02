Capital 2023 Temmuz başlıkları

KAPAK

GÖNLÜ ZENGİNLERDEN MÜTHİŞ SEFERBERLİK 60

11’incisini gerçekleştirdiğimiz “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde yeni hayırseverler dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasındaysa 1,4 milyar TL’yi aşan bağışla Koç Ailesi bulunuyor.

SÖYLEŞİ

“DÜNYANIN ARANAN ÜRETİCİLERİNDEN OLACAĞIZ” 70

Çevreci yeşil çelik ürünlerin üretimine odaklanacaklarını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu alanda dünyanın aranan üreticilerinden olacağız” diyor.

“GÜVENİLİR YATIRIM ORTAMI BEKLENİYOR”

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Xavier Sala-i-Martin, Türkiye’nin yeni ekonomi yönetiminin geleneksel para ve finans politikalarına döneceğine ikna olduğunu söylüyor.

“ENERJİ ALTYAPI ŞİRKETİNE DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ”

Petrol Ofisi’nin yeni CEO’su Mehmet Abbasoğlu, önümüzdeki 5 yılda akaryakıt sektörü kimliğinden enerji altyapı şirketine dönüşmek istediklerini belirtiyor.

“İKİ SEKTÖRE DAHA GİRECEĞİZ”

3 yılda Türkiye’nin lider yenilenebilir enerji şirketi olacaklarını söyleyen Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, “Savunma ve sağlıktaki fırsatları araştırıyoruz” diyor.

“ODAKTA ÜRETİM VE İHRACAT VAR”

Üretim ve ihracata odaklandıklarını söyleyen Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “Türkiye’nin en modern motosiklet üretim tesislerinden birini açmak niyetindeyiz” diyor.

ARAŞTIRMA

LİKİDİTEYE YAKIN TAKİP 80

Finansal tablolarda en fazla likidite oranı üzerinde duruluyor. İdeali “1” olması gereken likidite oranında mevcut durumda 1 ve üzerini yakalayan şirket sayısı oldukça az.

YENİ ETKİSİ

Yeni girilen kategorilerin ciroya katkısı yüzde 10-20 arasında değişiyor. Sadece ciroyu değil yeni kategoriler yeni müşteri kazanımı ve pazar payında da önemli avantaj sağlıyor.

YIKICI ETKİ!

Artan maliyetleri dengelemek için kârdan fedakarlık eden sektörler, kur enflasyon makasının kapanmasını bekliyor. Hedeflenen iyileşme olmazsa büyüyen makasın etkisi yıkıcı olacak.

DİJİTAL PROJE YAĞMURU

Şirketlerin dijital yatırımlarında son 3 yılda ciddi bir artış var. Garanti BBVA bu yıl dijitale dokunan 500’den fazla projeyi devreye alacak, Ford Otosan, 190 yeni proje üzerine çalışıyor.

YÖNETİM

DOLAYLI İSTİHDAM GÜCÜ

Dolaylı istihdamdaki çarpıcı artışı araştırdık. Büyük şirketlerde bir kişilik doğrudan istihdam 3 kişiye dolaylı istihdam yaratıyor. Dolaylı istihdamda rekor teknoloji şirketlerinde.

EFSANEDEN “YALIN” TAKTİKLER

Yönetimde yalın yaklaşımının efsane ismi James Womack, “İyi tedarikçiler kendi kendine oluşmaz. Onları ‘yaratmak’ için süreçlerini birlikte iyileştirmelisiniz” diyor.

DAYANIKLILIK FORMÜLLERİ

Yöneticilerin sadece yüzde 47’si şirketinin dayanıklı olduğuna inanıyor. Şirketinin dayanıklığını artırmayan odaklanan liderlerin bu alandaki çalışmalarını araştırdık.

FİNANS

“KREDİLERDE REEL BÜYÜME YÜZDE 6,6”

Bu yıl yüzde 15-20 aralığında kredi büyümesi bekleyen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Enflasyon ve kurdan arındırdığımızda yüzde 6,6 büyüme var” diyor.

KOBİ’DE İVME SÜRECEK Mİ?

Kredi faizlerinin yükseleceği ve enflasyonun devam edeceği senaryoda KOBİ kredilerinde, ivme düşse de büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Büyüme iyi senaryoda yüzde 60, kötü senaryodaysa yüzde 25’lerde bekleniyor.

KONJONKTÜR

YENİ KADRO ESKİ POLİTİKA MI?

Seçim sonrasında döviz kurunda yaşanan artış ve üretim göstergelerindeki belirgin düşüş, ekonominin durgunluğa girme olasılığını yeniden yüzde 30’ların üstüne çıkarmış durumda.

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

ÖZEL BÖLÜM

NET SIFIR ROTASI

2053 yılında karbon emisyonlarında net sıfır hedefine ulaşmayı hedefleyen şirketler, 2030 ve 2050 rotasını çizdi. Şirketlerin net sıfıra ulaşma yolunda yaptıkları çalışmaları inceledik.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Yapay zekanın getirdiği dört büyük risk

Ali Özgenç/ Yapay zeka: Fırsat mı, tehdit mi?

Yiğit Kulabaş/ Bir iş dünyası draması: ‘‘Succession’’

Mehmet Öğütçü/ Hükümete ilk 100 gün tavsiyeleri

Mehmet Gerz / Yeni dönem: Ümitler ve kuşkular

INFOCARD

YAŞAM