Capital 2024 Nisan başlıkları

KAPAK

YAKIN TAKİP DÖNEMİ

Yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek faiz ve likidite darlığı ortamında işletme sermayesi yönetimi şirketler için her zamankinden daha önemli hale geliyor.

SÖYLEŞİ

“HEDEFİMİZ BİR TURKCELL DAHA YARATMAK”

Bulut bilişim ve veri merkezi işinin büyüyeceğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Hedefimiz, yakın gelecekte bu alanlardan bir Turkcell daha yaratmak” diyor.

“YENİ KATEGORİLERE GİRİP LİDERLİKLER ALACAĞIZ”

2,5 milyar dolar ciroya ulaşan Hayat Türkiye’nin genel müdürü Özgür Kölükfakı, “Hızlı tüketim ürünleri pazarının lideriyiz. Yeni kategorilere girerek onlarda da liderliği alacağız” diyor.

“5 YIL İÇİNDE KÂRLILIKTA DEVLERLE YARIŞACAĞIZ”

Hepsijet, Hepsijet XL ve Hepsipay’de liderlik hedeflediklerini söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin “Kârlılıkta da bölgedeki diğer devlerle yarışacağız” diyor.

“CİROMUZU 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ”

Geçen yılı 100 milyon dolarla kapattıklarını belirten Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, bu yıl yeni yatırımlarla ciroyu 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

ARAŞTIRMA

HIZDA DENGE FORMÜLÜ

Belirsizliklerle dolu bir yılda 35 lidere 2024’te hangi konularda yavaşlayacaklarını, hangi yatırımlarda hızlanacaklarını sorduk. Yeni yatırım, istihdam, üretimde yavaşlama ağır basıyor.

EN BÜYÜK TEHDİT

Dev şirketlerin ajandasındaki en büyük tehditleri inceledik. Araştırmamız geçmiş yıllara kıyasla pek çok şirketin daha büyük tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

YÖNETİM

ARANAN YETENEK ALARMI!

Taşımacılık, lojistik, otomotiv ve teknoloji gibi alanlarda nitelikli insan kaynağı bulmak giderek zorlaşıyor. Bu yıl yetenek açığının yüzde 76’ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

DEV PROJELER NASIL BAŞARDI?

Prof. Bent Flyvbjerg ve Dan Gardner birlikte yazdıkları kitapta devasa projelerin nasıl başarıya ulaştığını araştırıyor. 16 bin projeyi analiz eden yazarlar, başarılı projelerin ardında 5 kritik yaklaşım olduğunu ortaya koyuyor.

GÖRÜNMEYEN MALİYET ETKİSİ

İş dışı konularla ilgilenen, bağlı olmayan çalışan maliyeti 1 yıllık maaşın yüzde 20’sine kadar çıkıyor. Bu durumsa şirketlerde yüzde 50’lere varan üretkenlik kaybına neden oluyor.

FİNANS

“BİREYSELDE BÜYÜME İŞTAHIMIZ VAR”

Yeni dönemde büyüme alanlarında çeşitlendirmeye gideceklerini söyleyen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, artık bireysel kredide de büyüyeceklerini belirtiyor.

CEO KARNE?

“2024 KÂRDA POZİTİF GEÇER”

2024’ün kârlılıkta pozitif geçeceğini söyleyen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “Enflasyonla faiz oranı farkı azalıyor. Bu da finansal gelirlerimizi korumamıza imkan verecek” diyor.

“LİKİDİTESİ YÜKSEK HİSSELERE İLGİ ARTACAK”

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, bankacılık sektörünün yanı sıra likiditesi yüksek ulaştırma ve holding hisselerinin öne çıkacağını söylüyor.

YAŞAM

“GOLF İŞ STRESİMİ AZALTTI”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, “Golfle işle ilgili stresimin azaldığını hissettim. Sosyalleştikçe başarının daha fazla geldiğini görüyorum” diyor.

KONJONKTÜR

SEÇİMDEN SONRA BİZİ NE BEKLİYOR?

Tahminler, 2024’ün ilk çeyreğinde yine yüksek bir büyüme yaşayacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla ikinci çeyrekte ekonomide hızlı bir daralma olacağı öngörülüyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ İkinci Trump dış politikası

Yiğit Kulabaş/ Kurumsal yapay zeka

Ali Özgenç/ Boşuna kodlama öğrenmeyin!

Mehmet Öğütçü/ ABD’nin gerçek güç merkezi

Mehmet Gerz / Döviz ve altın talebinin davranışsal nedeni

RICHARD BRANSON

EMİNE KAMIŞLI

PROJEKSİYON

İŞ’TE ANADOLU

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

INFOCARD