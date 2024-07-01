Capital 2024 Temmuz başlıkları

KAPAK

THY’NİN MÜTHİŞ KATLAMA PLANI

Globalde yıl sonuna kadar 5’inci sıraya yükseleceklerini söyleyen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Çin ve Hindistan’la ilişkilerimizi geliştirirsek bugünkü büyüklüğümüzün 3 katına çıkarız” diyor.

SÖYLEŞİ

ETİ’NİN YENİ YOLU

Eti Global CEO’su Stephane Batoux ve Eti Türkiye Genel Müdürü Ercan Öz, globaldeki yeni rotalarını anlattı. İki liderin de hedefi Eti’yi dünyanın en güçlü şirketleri arasına sokmak.

“KEŞFEDİLMEMİŞ ALANLARA GİREREK BÜYÜYORUZ”

Yeni iş alanlarına girerek büyüdüklerini söyleyen Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, bu yıl e-ihracat ve 2’nci el eşya taşımacılığında yatırım yapacaklarını söylüyor.

“DEVRİM YENİ BAŞLIYOR”

2025 yılına kadar bulut gelirlerinin 21,5 milyar Euro’yu aşmasını beklediklerini belirten SAP CEO’su Christian Klein, “Büyüme buluttan, RISE ve GROW with SAP gibi ürünlerden gelecek” diyor.

“GÜÇ YOĞUNLAŞMASI ENDİŞELENDİRİYOR”

“Dizginlenemeyen” kitabının yazarı Daniel Doll Steinberg, hızlanan teknolojik ilerlemenin az sayıda küresel oyuncunun yönetiminde olmasından endişe ettiğini söylüyor.

ARAŞTIRMA

DAHA FAZLA ‘SORUMLULUK’

Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasının zirvesinde bu yıl da Koç Ailesi var. Aile, 10 yılda bağışlarını 27 kat artırdı. Selçuk Bayraktar ise bu yıl ilk kez ikinci sıradan sıralamaya girdi.

“ZOMBİ” TEHDİDİ BÜYÜYOR 82

Dünyada en fazla “zombi” şirket Türkiye’de bulunuyor! Önümüzdeki dönemde hemen her sektörde yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle zombi şirket istilası kaçınılmaz olacak.

YAŞLI ÜRÜNDEKİ BÜYÜK POTANSİYEL

Otomobilden buzdolabına, mobilyadan mutfağa, boyadan iş makinesi ve cep telefonuna kadar Türkiye’deki yaşlı ürün parkuru markalar için yüksek bir ürün yenileme potansiyeli sunuyor.

TÜKETİMDE ENFLASYON ETKİSİ

Enflasyonla birlikte alım gücü düşmeye devam ediyor. Kişisel bakımdan temel gıda ürünlerine pek çok ürün grubunda tüketimde yüzde 20’lere varan daralma yaşanıyor.

YURT DIŞI GELİRDE KRİTİK SINIR

Maliyetlerin yükselmesiyle şirketlerin yurt dışı gelirlerinin payında değişim yaşanıyor. Uzmanlara göre şirketlerin sağlıklı büyüyebilmesi için yurt dışı gelirlerinin minimum yüzde 40 olması lazım.

YÖNETİM

BAĞLILLIK YARATAN BONUSLAR!

Yeteneklerini elde tutmayı hedefleyen şirketler, zor bulunan, kıdemi yüksek rollerde farklı bonus uygulamalarına gidiyor. “Bağlılık” yaratan bonus uygulamalarını araştırdık.

DÖNÜŞTÜREN LİDERLER NASIL BAŞARDI?

CEO’ların liderlik özelliklerini inceleyen “The Next Leadership Team” kitabının yazarı Marianna Zangrillo, dönüşümcü liderin vizyonerlik, kararlılık ve ekiplerini motive etme yetenekleriyle öne çıktığını söylüyor.

“KİMLİKTE” YENİ DÖNEM

Beko’dan Penti’ye, MNG Kargo’dan Hayat Holding’e kadar son dönemde pek çok marka logo değişikliğine gitti. Kimlik değişikliğinin arkasındaki nedenler logo araştırmamızda!

FİNANS

“DAHA TEMKİNLİ BÜYÜMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Ekonomiyi yavaşlatmak için önlem paketi alındığını söyleyen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Daha hızlı büyümemiz gerekirken daha temkinli büyümeye çalışıyoruz” diyor.

NEDEN CAZİP?

Yatırım ve kalkınma bankaları 2024 Nisan sonunda sektörün toplam aktif büyüklüğünden yüzde 5,8 pay alıyor. Uzmanlara göre 5 yıl sonra bu oran yüzde 10’a taşınacak.

“YATIRIMCI SAYISI 15 MİLYONA ÇIKACAK”

Garanti BBVA Dijital Varlıklar Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Süzer yeni yasanın olumlu etkisiyle 10 yılda Türkiye’de kripto kullanıcısının 15 milyona kadar çıkacağını öngörüyor.

“PORTFÖYLERDE HİSSE HER ZAMAN OLMALI”

Uzun vadede portföylerde her zaman hisse olmasını öneren İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alpaslan Ensari, yatırım fonlarının da iyi bir alternatif olduğunu belirtiyor.

KONJONKTÜR

EKONOMİDE YAZ HAVASI

Ekonomi hala çok sıcak. 2025 yıl sonuna kadar aylık enflasyon tahminlerimiz maalesef yüzde 1’in altına hiç düşmezken yüzde 2’nin altına da nadiren iniyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Modi ve Hindistan’ın önündeki yol

Ali Özgenç/ Gelecekten iş manzaraları

Yiğit Kulabaş/ Herkes için yapay zeka

Mehmet Gerz / En önemli yapısal reform

Mehmet Öğütçü/ Din-bilim eğitimi dengesi nasıl kurulacak?

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

ZİRVE YOLU

KİŞİSEL YATIRIM

FINANCE SUITE

YAŞAM

“UÇAKLA DÜNYA TURU YAPMAK İSTİYORUM”

Profesyonel pilot olan Palamut Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Türkiye’de uçakla dünya turu yapan ilk kişi olarak tarihe geçmek istiyorum” diyor.

ÖZEL BÖLÜM

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

INFOCARD