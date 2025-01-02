Capital 2025 Ocak başlıkları

İşte Ocak ayının başlıkları...

2.01.2025 14:36:310
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Capital 2025 Ocak başlıkları

KAPAK 

 “2025 GEÇİŞ YILI OLACAK” 

2025’e temkinli yaklaştıklarını söyleyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, buna karşın yatırımlara ara vermediklerini belirtiyor. Özyeğin, “2025 geçiş yılı olacak” diyor.

SÖYLEŞİ

“YENİ KATEGORİLERLE ETKİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Market ve mahalle kategorilerinin payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Yemeksepeti Genel Müdürü Mert Baki, odaklarının kullanıcı sayısı ve frekansını büyütmek olduğunu belirtiyor.

“TÜRKİYE SON 3 YILDIR EN HIZLI BÜYÜYEN PAZAR”

Pandemi sonrasında değişen tüketici alışkanlıklarıyla Türkiye’de alkol tüketiminin arttığını söyleyen Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Selçuk Tümay, “Büyümenin hızlı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz” diyor.

“AVRUPA’DA ŞİRKET BAKIYORUZ”

Yenilenebilir enerji ve gayrimenkulde büyüyeceklerini ve Avrupa’da şirket baktıklarını söyleyen Polat Holding İcra Komitesi Başkanı Eda Polat Gkinosatis, “Avrupa’da birkaç şirket satın alabiliriz” diyor.

 ARAŞTIRMA 

 320 LİDER GÖRE “2025” 

Enflasyondan kur tahminine, büyümeden yatırımlara pek çok alanda iş insanlarının hangi motivasyonla yeni yıla girdiğini belirleyen CEOProfil anketimiz bu yıl CEOClub üyesi 320 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.

TEHLİKELİ YAVAŞLAMA! 

Sektörlerde yaşanan yavaşlamanın ne zaman biteceğini araştırdık. Rakamlar ve genel konjonktür toparlanmanın yavaş olacağına işaret ediyor. Sektör temsilcileri toparlanma için 2025’in 2’nci yarısını işaret ediyor.

DAĞITIM YARIŞINDA SON TABLO  

Dağıtımın zorlukları kadar sunduğu fırsatlar da şirketlerin hedefinde. 20 sektörü kapsayan araştırmamız Türkiye genelindeki büyük "dağıtım yarışı"nın rakamsal detaylarını gözler önüne seriyor.

TÜKETMEYEN KİTLE ETKİSİ

Ipsos’un Capital için analiz ettiği 28 ürün grubuna yönelik hane verileri, talepteki keskin farkları ortaya koyuyor ve şirketler için pazardaki eksiklikleri ve fırsatları ön plana çıkarıyor.

YÖNETİM

ÜCRETTE 2025 ROTASI

Bu yıl zam oranlarının enflasyonun ve 2024’teki ücret artışlarının altında kalacağı öngörülüyor. En iyi senaryoda zam oranları yüzde 40-50 bandında olacak.

ÖNGÖRÜ KAÇ YIL?

CEO’ların öngörü süresi kısaldı. Genellikle 5 ila 10 yıl arasında projeksiyona sahip olan liderler, küresel belirsizlik ve konjonktürel dalgalanmalar uyarınca bu süreyi 3-5 yıla kadar düşürdü.

CMO’NUN BÜTÇE HESABI

Daha az maliyetlerle daha geniş kitlelere ulaşan dijital mecralar, CMO’ların odağında bulunuyor. Daha az kaynakla büyümeyi hızlandırmayı sağlayan yapay zeka da CMO’ların önemli araçları arasında.

FİNANS

ZOR YIL HESAPLARI

Bu yıl artan sorunlu alacak oranları ve faizdeki düşme eğiliminin banka kârlarında baskı yaratma riski yüksek. Sigorta sektörü de benzer bir tabloyla karşı karşıya…

“SORUNLU ALACAKLAR YÜZDE 50 ARTAR”

2025’te sorunlu alacak oranında yüzde 50 artış öngören QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, yeni imzalanan sözleşme hacmindeyse dolar bazında yüzde 15 büyüme bekliyor.

“TL VARLIKLARA İLGİ DEVAM EDECEK”

Yılın ilk çeyreğinde TL varlıklara olan ilginin devamını bekleyen GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, “Faizde düşüşün başlamasıyla borsaya olan ilgi artar” diyor.

YAŞAM

“ÖZEL ZAMANLAR STRESİ DENGELİYOR”

Stresini yönetmek için sabah yürüyüşlerini aksatmayan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, zihnini arındırdığı hobisinin kış sporları olduğunu anlatıyor.

 

KONJONKTÜR 

 ASGARİ ÜCRET ÇIKMAZI 

Kötümser senaryoda enflasyonun yüzde 37’ye kadar çıkması bekleniyor. Görünen o ki 2025 yılını da 2024 gibi ekonominin soğuması ve enflasyon üzerine tartışarak geçireceğiz.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON 

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU 

FINANCE SUITE

PARA YATIRIM

 

 GÖRÜŞLER

Yiğit Kulabaş/ Can bulan zeka

Ali Özgenç/ Olgunlaşmamış inovasyonlar

Mehmet Öğütçü/Geleceğin kodları da Atatürk’te

Mehmet Gerz / 2024’te piyasaların karnesi

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