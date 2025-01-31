Capital 2025 Şubat başlıkları

KAPAK

“2025 SIÇRAMA YILI OLMALI”

5 yılda grubunun aktif büyüklüğünü 10 milyardan 20 milyar dolara taşımayı hedefleyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Hedefimiz ‘Dünyanın Sabancı’sı’ olmak” diyor.

SÖYLEŞİ

“HEDEF GÜÇLÜ LİDERLİK”

“Rekabetçi olduğumuz sürece eski güzel günlere döneceğimizi düşünüyoruz” diyen Reckitt Türkiye Genel Müdürü Tarık Bayar, pazarda daha güçlü bir liderlik hedeflediklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

KADIN LİDERLERİN “ZOR YIL” AJANDASI

Capital’in geleneksel Global 50 Türk Kadın Lider araştırması, Türk kadın liderlerin karşılaştıkları zorlukları ve odaklandıkları fırsatları ortaya koyuyor.

TÜRK DEVLERİN GLOBAL ZİRVE YARIŞI

Türkiye’nin global devleri, geçen yıl ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen rekabetçi konumunu korudu. Ortak hedefleriyse globalde her pazarda ilk üç oyuncu arasında yer almak.

YÖNETİM

C-SUİT’E MESAFE BÜYÜYOR

Çalışanların yüzde 37,5’i liderlik pozisyonlarını tercih etmiyor. İş-özel yaşam dengesinin bozulma riski, artan sorumlulukları üstlenme isteksizliği genç kuşağı bu tür rollerden uzaklaştırıyor.

KRİTİK DEĞİŞİM

Şirketlerde hissedarların tepe yöneticilere olan güveni azalırken CEO ve C seviyedeki yeni atamaların yüzde 50’sinden fazlası performans kaynaklı yapılıyor. Hatta bu oran yüzde 80’i bile bulabiliyor.

STRESLE BAŞ ETME FORMÜLLERİ

CEO’lara stres yaratan nedenleri ve bu durumla başa çıkma çözümlerini sorduk. CEO’ların en büyük stres kaynaklarının başında birden fazla önceliği yönetmek zorunda kalmak bulunuyor.

FİNANS

HANGİ MODEL AVANTAJLI?

Neobankaların sahneye çıkışıyla bankacılıkta rekabet kızışıyor. Çekişmenin bireysel bankacılık, tasarruf ürünleri ve KOBİ bankacılığı alanlarında yoğunlaşması bekleniyor.

“OYUNU YATIRIM FIRSATLARI DEĞİŞTİRİR”

Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, 2024’te 7,3 milyar dolar olan net doğrudan yabancı yatırımın bu yıl 12 milyar doların üzerine çıkmasını beklediğini söylüyor.

DENGE DEĞİŞİR Mİ?

Özel sağlık sigortaları hem katılımcıları yaşlandığı hem medikal enflasyondan etkilendiği için artan poliçe fiyatlarıyla büyüme sancısı çekiyor. Tamamlayıcı sağlıktaysa (TSS) sigortalı sayısı tam hız artmaya devam ediyor.

“TEMKİNLİ İYİMSER BİR DÖNEMDEYİZ”

Borsanın yılın ilk çeyreğinde temkinli iyimserlik içinde olacağını öngören TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, TL ağırlıklı portföy dağılımı öneriyor.

KONJONKTÜR

2.TRUMP DÖNEMİ

Finansal durum endeksine göre 2024’ün son çeyreğinde Amerika’daki koşullardan kaynaklanan bir daralma yaşanıyor. Ekonomide beklenen soğuma 2025’in ilk çeyreğine kayabilir.

YAŞAM

ANADOLU’NUN İZİNDE

Anadolu’nun zenginliğine duyduğu hayranlıkla seyahatlerini şekillendiren İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Kendi özümüzü bilmek, hayatta iz bırakmanın ilk adımı” diyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

ON SORU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

İŞ’TE ANADOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Yiğit Kulabaş/ YZ ve uzun ömür

Ian Bremmer/ ABD-Çin ilişkisi nereye gidiyor?

Ali Özgenç/ YZ Ajanları ile Verim Artacak

Mehmet Gerz / 2025’te ekonomi politikası ve portföy tercihleri

Mehmet Öğütçü/ Akdeniz’de dengeler değişiyor

INFOCARD



