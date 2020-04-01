Korona sonrası dönem Capital Nisan'da!

Capital’in nisan sayısının “Korona Revizyonu” başlığını taşıyan kapak araştırması, küresel salgın nedeniyle 38 sektörde 2020 büyüme hedeflerinin nasıl değiştiğini, şirketlerin korona önlemlerini ortaya koyuyor.

İş dünyasının evden çalışmaya geçtiği bu zor dönemde Capital’in kapak araştırması büyük şirketlerin korona önlemlerini ve hayatta kalma stratejilerini mercek altına alıyor.

38 sektörü detaylı analiz eden araştırmaya göre hemen her sektörde 2020 büyüme hedefleri revize ediyor. Temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinde tüketici talebi artsa da ev dışı tüketim kayıpları bu sektörleri de olumsuz etkiliyor. Sektör temsilcilerinin çözüm önerisi ise nakitte kalmak yönünde.

Sadece yıl sonu büyüme hedefleri revize edilmiyor. Beyaz eşyadan otomotive 28 sektörde yaptığımız araştırma da eriyen “kârlılık” marjlarını gözler önüne seriyor. Yaşam sınırının altına inen kârlılıklar pek çok sektörde alarm veriyor.

Özel söyleşileriyle fark yaratmayı prensibini her ay sürdüren Capital’in bu sayısında dünya ekonomisinin gidişatını ABD’nin en saygın üniversitelerinden Johns Hopkins’in Uygulamalı Ekonomi, Küresel Sağlık ve İşyerleri Araştırmaları Enstitüsü’nün kurucusu ve yöneticisi ünlü ekonomist Prof. Steve Hanke ile konuştuk. Hanke, korona virüsü sonrası için “Çin kendini toparlayıp, geri gelecek. Küresel güç dengeleri pek değişmeyecek” diyor.

Perakendedeki son gelişmeleri ise Koçtaş’ın yeni CEO’su Devrim Kılıçoğlu’yla değerlendirdik. Küresel salgın sebebiyle özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren müşteri sayılarında azalma olduğunu belirten Kılıçoğlu, önümüzdeki dönem için iyimser. Kılıçoğlu, “Önümüzdeki 3-4 yılda ciroyu 4 milyar TL’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz” diyor. Perakende dünyasının duayen isimlerinden Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ise 2020’de yüzde 20 büyüyeceklerini, yurt dışında 8, yurt içinde ise 2-3 mağaza açacaklarını belirtiyor.



