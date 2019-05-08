Başarılar ödülle taçlandırıldı.

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla 1 Nisan’da gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla 1 Nisan’da Hilton Bomonti’de Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.

Ülkemizde sınırlı sayıda şirket tarafından verilen Entegre Tesis Yönetimi Hizmetleri kategorisinde açık ara liderliğe koşan Tepe Servis Ve Yönetim Türkiye Marka Ödüllerinde Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülünü aldı. Şirketin ödülünü törene katılan Genel Müdür Canan Çakmakçı aldı.

Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer aldı.

İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni’nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek” Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu. ‘’ dedi.

Yılın Asansör Markası Ödülü Schindler Türkeli’nin

145 yıllık köklü geçmişiyle asansör ve yürüyen merdiven sektörünün dünyadaki liderleri arasında gösterilen Schindler Türkeli Asansör, Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın Asansör Markası ödülünü aldı. Üçüncü havalimanı başta olmak üzere birçok prestijli projenin çözüm ortağı olan şirketin ödülünü Türkiye Genel Müdürü Zafer Kabadayı aldı

Yılın E Dönüşüm Markası Ödülü Edm Bilişim’in

E- fatura,e-arşiv fatura, e- mutabakat, e-defter, e-irsaliye gibi 360 derece E dönüşüm hizmetleri veren EDM Bilişim Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın E-Dönüşüm Markası ödülünü kazandı.

Yılın Eğitim Markası Ödülü Sınav’ın

32 yıllık eğitim tecrübesi, Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce kurum ve binlerce çalışanı ile Türk Eğitim Sektörünün öncü ve yenilikçi markası Sınav Eğitim Kurumları, Türkiye Marka Ödüllerinde “Yılın Eğitim Markası” ödülünü aldı.

Yılın Zemin Malzemeleri Markası Ödülü Ateco’nun

Üretimini gerçekleştirdiği yüksek standartlara sahip kalite ürünlerinin yanında uluslararası markaların Türkiye bayiliğini sürdüren Ateco Zemin Malzemeleri Türkiye Marka Ödülleri’nde yılın zemin malzemeleri markası ödülünü kazandı. Ödülü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Işık aldı.

Yılın ERP Yazılım Danışmanlık Markası Ödülü Gvh Yazılım’ın

Bilişim ve yazılım sektöründe, alanında uzman sertifikalı kadrosu ve uluslararası çözüm ortaklarıyla fark yaratan GVH Yazılım Türkiye Marka Ödüllerinde Yılın Erp Yazılım Danışmanlık Markası ödülüne layık görüldü.

Yılın En Iyı Konsept Projesi Ödülü Collet Avcılar’ın

İnşaat sektöründe hayata geçirdiği markalı ve lüks konut projeleriyle adından söz ettiren Batı Yapı’nın imzasını taşıyan Collet Avcılar Projesi Türkiye Marka Ödülleri’nde YILIN EN IYI KONSEPT PROJESI ödülünü kazandı.

4 bloktan oluşan Collet Avcılar projesi içerisinde 396 adet bağımsız bölüm barındırıyor. Collet Avcılar projesindeki bağımsız bölümlerin 269'u konut, 52'si home office, 75'i dükkandan oluşuyor. Proje içerisinde 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere yer veriyor. Collet Avcılar projesinde yer alan konutların büyüklükleri 53 metrekare ile 189 metrekare arasında değişiklik gösterecek şekilde konut alıcılarının beğenisine sunuluyor.

Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası Ödülü Kovmatik’in

Kuş kontrol yöntemleri, yabani kuşlarla doğal mücadele yöntemleri uygulayan ve uluslararası birçok markanın Türkiye ve çevre ülkelerde önemli bir stratejik ortağı olan Kovamtik ,Türkiye Marka Ödülleri Töreni’nde Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası Ödülü’nü aldı.

Kuş Ağı ( Kuş Filesi) ve uygulama hizmeti, kuş teli ve uygulama hizmeti, ultrasonik kuş kovucu, endüstriyel kuş kovucu cihazlar, kuş kovucu lazer, kuş kovucu jel ve son olarak kuş kovucu sıvı olmak üzere 7 farklı ürün ve hizmeti yer alan Kovmatik İsviçre menşeili Swissinno, İngiliz menşeili Bird Free, Amerikan menşeili Bird X ve Belçika menşeili Weitech markalarının Türkiye temsilciliğini de sürdürüyor.





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