Danışmanlıktan uygulamaya kadar uzanan hizmetleriyle dijital dönüşüme destek veren Siemes, “Dijital Kurum” portföyüne yapacağı eklentileri, “Dijital Kurum-Sanayi sektöründe ileriye dönük düşünmek!” sloganıyla Hannover Messe’de tanıtacak. Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Digital Industries CEO’su Klaus Helmrich, “En son teknolojilerin portföyümüze entegre edilmesiyle sanayi şirketlerine, hızla büyüyen veri hacimlerinden yeni, geniş kapsamlı şekillerde faydalanmaları konusunda yardımcı olabiliriz” diyor.

Siemens, kesikli ve sürekli üretim yapan sektörlerde dijital dönüşümü bir üst seviyeye taşımak amacıyla “Dijital Kurum” portföyüne yapacağı eklentileri Hannover Messe’de piyasaya sunacak. Siemens, standının merkezinde, endüstriyel yazılım ve otomasyon teknolojisinin benzersiz portföyünün sanal ve gerçek dünyaları nasıl kusursuz bir şekilde birleştirdiğini göstermek için otomotiv endüstrisine özel bir model kullanıyor. Bulut ve Edge tabanlı veri analizlerini, katmanlı üretim ve özerk üretim sistemleri gibi geleceğe yönelik diğer teknolojilerle birlikte kullanmak, verimlilik ve esneklik anlamında yeni olanaklar yaratıyor.

Otomotiv endüstrisini zorlayan muazzam gelişmeler var: kişiye özel otomobillerin geliştirilmesi için gittikçe artan müşteri talebine ek olarak elektrikli araçların önlenemez yükselişi sürüyor ve pazara yeni oyuncular giriyor. Siemens’in “Dijital Kurum” konseptinin yardımıyla otomotiv endüstrisi; pillerin geliştirilmesi ve üretimi, sanayileşmiş katmanlı üretim ve otomatik taşıma araçları gibi yollarla tüm bu farklı gelişmeler arasında bir bağlantı kurulmasını sağlayabilir.



KAPSAMLI VERİ HAVUZLARI OLUŞACAK

Siemens, “Dijital Kurum-Sanayi sektöründe ileriye dönük düşünmek!” sloganı altında, her ölçekten şirketin esneklik ve verimliliğini artırmak ve yeni iş modelleri geliştirmek için sektöre özel çözümleri nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Bu en güncel teknolojilerin temeli, verilerin ulaşılabilir olmasına dayanıyor. Endüstriyel üretimin tüm adımlarını sanal bir dünyada planlayan ve bunları birbirine bağlayan dijital ikizler sayesinde, kapsamlı veri havuzları oluşturulabilecek.

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Digital Industries CEO’su Klaus Helmrich, “En son teknolojilerin portföyümüze entegre edilmesi sayesinde sanayi şirketlerine, hızla büyüyen veri hacimlerinden yeni, geniş kapsamlı şekillerde faydalanmaları hususunda yardımcı olabiliriz. Yapay zeka, Edge tabanlı bilişim ve katmanlı üretim gibi teknolojiler vasıtasıyla sanayi sektörünün geleceğine yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diyor ve şöyle konuşuyor:

“En kritik faktör, ürünün dijital ikizinden, imalatından ve performansından elde edilen verileri, verimlilik anlamında yeni potansiyel yaratacak yenilikçi bir şekilde kullanmak. Otomasyon, yazılım, donanım ve bulut platformlarıyla en son teknolojiler sorunsuz bir şekilde bütünleştirilip birleştirildiğinde, veriler değerli bilgilere dönüştürülebilir ve bu da performansı ve esnekliği artırır. Dijital dönüşümün bir sonraki adımı da bu.”

MINDSPHERE TABANLI APLİKASYONLAR

Yapay zeka ile öğrenme algoritmaları kullanılarak, örneğin robot tabanlı işleme süreçleri optimize edilebiliyor. Öğrenme süreci için yapay zekanın (YZ) büyük miktarda veriye gereksinimi olacak. Bu veriler de yalnızca süreçler dijitalleştirilip sorunsuz bir şekilde birbirlerine bağlandıysa elde edilebiliyor. Siemens, Endüstriyel Edge’yle Dijital Kurum otomasyon platformlarını, üretim bölümünde bir veri işleme çözümü içerecek şekilde genişletti. Endüstriyel tesisler siber saldırılara karşı korunmadan dijitalleştirme yapılamaz. Gelecekte yapay zeka ve Edge tabanlı bilişim de güvenliği artıracak, çünkü veri analizi siber saldırıları çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etmek için kullanılabilir.

Siemens standında, blok zinciri vasıtasıyla endüstriyel uygulamalar için gelecekte kullanılacak bir başka teknoloji daha sunuluyor: Sanayide, örneğin gıda maddelerinin izlenebilirliği konusunda önemli bir gelişme potansiyeli bulunuyor. Gıda tedarik zincirinde, bilgiler dijital ve kurcalamaya karşı korumalı bir formatta kayıt altına alınıyor ve bu tedarik zincirinin her adımına dair çiftlik konumu, parti numarası, işleme verileri, fabrika bilgileri, son kullanma tarihleri, saklama sıcaklıkları ve nakliyat detayları gibi bilgiler blok zincirinde muhafaza ediliyor. Kullanıcıların talep ettikleri bilgiler kendilerine MindSphere tabanlı aplikasyonlar vasıtasıyla sağlanıyor.

5G ÇALIŞMA MERKEZLERİ KURUYOR

Siemens, süreç otomasyonu konusunda büyük bir yeniliğe daha imza atarak Hannover Messe’de çığır açıcı bir süreç kontrol sistemini piyasaya tanıtacak. Sürekli üretim yapan şirketlere dijitalleşme çağında yeni fırsatlar sunacak olan yepyeni bir sistem yazılımı paketi sunuyor. Bu paketin içeriğinde, mühendislik ve operasyon alanlarında küresel web tabanlı iş birliğinin yanı sıra benzersiz bir kullanılabilirlik olanağı da bulunuyor. Ek olarak bu sistemin, küçük sürekli üretim modüllerinden dünyadaki en büyük sürekli üretim tesislerine kadar değişen bir skalada kullanılabilme imkanı veren ölçek ayarlama seçeneği bulunuyor.

Sektörler arası veri aktarımını sağlamak ve esneklik ve verimliliği artırmak için geniş kapsamlı, güçlü bir iletişim altyapısı gerekli. Yeni 5G iletişim standardı bu açıdan heyecan verici imkanlar sunuyor. Yüksek veri hızları, güvenilir yüksek performanslı geniş bant iletimi ve çok kısa bekleme süreleri, endüstriyel değer yaratma konusunda, özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarında, önemli ölçüde verimlilik ve esneklik artışı sağlayacak. Siemens, bu yeni iletişim standardını en başından beri kullanıyor ve uygun bir portföyün geliştirilmesi yoluyla standardizasyonu ve endüstriyel olarak uygulanmasını destekliyor. Siemens ayrıca endüstriyel 5G için kendi araştırma projelerini yürütüyor ve birkaç tane 5G müşterek çalışma test merkezi kuruyor.