Siemens Healthineers Türkiye, ülkemizin sağlık alanında en büyük kamu-özel iş birliği projesi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurdu. Laboratuvar, CCN Yatırım Holding’in toplam 1,1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği sağlık kampüsünün 7 bin 750 metrekarelik alanında hizmet verecek. Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanaklara ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurt dışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlaması öngörülüyor. Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün bina yönetiminin ve altyapısının dijitalizasyonuna ve otomasyonuna ciddi katkılar sundu. Özellikle operasyonel mükemmeliyet için güvenlik, geçiş izinleri, iklimlendirme, takip–izleme, altyapı başta olmak üzere birçok sistemin ekipman temini ve devreye alma işlemleri gerçekleştirildi. Bina teknoloji çözümleriyle donatıldı Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in tüm laboratuvar sistemleri, Siemens Healthineers Türkiye tarafından kuruldu. Yüksek standartlarda bir altyapıya ve son teknoloji ürünü tıbbi cihazlara sahip olan laboratuvarda, günde ortalama 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde testin çalışması planlanıyor. Ayrıca laboratuvar sayesinde rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılacak ve genetik tetkikler için yurt dışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak. Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün dijitalizasyonu ve otomasyonuna ciddi katkılar sundu. Öne çıkan uygulamalar arasında; merkezi izleme ve yönetim uygulaması, güvenlik ve alarm sistemleri, yangın güvenliği sistemleri, yeni doğan servisi-bebek emniyeti, geçiş izin ve kontrol sistemleri, hemşire çağırma servisi, ameliyathane otomasyonu ve network altyapısı yer alıyor. Ayrıca hastanedeki tüm sistemlerin tek bir çatı altında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile eş güdümlü ve entegre şekilde çalışmasına olanak sağlandı. Entegrasyon enerji verimliliği ve konforu sağlıyor Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri birimi, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in entegre çalışan sistemleri ve ağ yapısıyla geleceğin teknolojilerine uygun bir altyapı kurdu. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışan bu altyapı, şirketin en büyük geleceğe hazır hastane çözümü özelliğini taşıyor. 22 ayrı sistemden gelen 500 binden fazla noktanın yönetildiği Siemens Desigo CC çatı entegrasyon yazılımı, Bilkent Şehir Hastanesi’nin enerji verimli çalışmasını, hasta ve çalışan konforunu sağlıyor. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, sağlık kampüsüne sundukları katkılarla ilgili şunları söyledi: “Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te Siemens Healthineers olarak Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettik. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdik. Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.” Laboratuvar hizmetlerinde hız ve hasta konforu artıyor Siemens Healthineers’ın dünyanın önde gelen büyük laboratuvarlarına yeni kurmaya başladığı yeni nesil immünoassay ve klinik kimya sistemleri bu laboratuvarın en önemli parçasını oluşturuyor. Otomasyon sistemiyle entegre çalışan son teknoloji sistemleri sayesinde de kalite, takip edilebilirlik ve verimlilik artırılırken, hasta sonuçlarında, yüksek tutarlılıkta öngörülebilir sonuç verme sürelerine ulaşılıyor. Merkez laboratuvarın ana bölümleri, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi genetik ve tıbbi patolojiden oluşuyor. Bu bölümlere ek olarak, Tüberküloz ve Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Doku Tipleme Laboratuvarı, Seroloji ve Sitogenetik Laboratuvarları da bulunuyor. Özellikle geniş test panelleri, dijital numune takibi, örnek vaka izlenebilirliği, otomasyon sistemi gibi özellikler hastane kapsamındaki akıllı laboratuvar sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bu sayede; • Bir hastadan alınan tek tüp numuneyle rutin biyokimya, hormon, hepatit paneli, spesifik hormon ve alerji testleri üzerinde çalışılabilecek. Böylece daha az kan numunesi alınarak hasta konforu artırılacak. • Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün sonuçlandırılacak ve hastaların sonuçlarını almak için ertesi gün hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. • Genetik tetkikler için yurt dışına hasta numuneleri gönderilmesine gerek olmayacak. • Son teknoloji sistemlerle kurulan laboratuvarlarda bu yöndeki tetkikler çalışılıp sonuçların hızlı bir şekilde hastalara ulaşması sağlanacak. Üst düzey güvenlik sisteminin özellikleri Hastane genelinde güvenlik, kurulan dijital sistemlerle destekleniyor. Hastanedeki güvenlik sisteminin özellikleri şöyle: • Güvenlik merkezindeki 3500 kamera, Siemens Siveillance VMS Video Yönetim Yazılımı ile 60 ekran üzerinden takip ediliyor. • Bu kameralar, 5000 kart okuyucudan oluşan, Siemens SiPass Kartlı Geçiş ve Hırsız İhbar Sistemi ile entegre olarak çalışıyor. • İstenmeyen bir durumda olayın nerede olduğunun belirlenmesi, görsel tespit için ilgili kamera görüntüsüne ulaşılması ve saniyeler içinde duruma müdahale edilmesi sağlanıyor. • Doğumhane bölgesinde ise güvenlik önlemleri bir üst seviyeye çıkartılıyor. Bebek Takip Sistemi ile anne ve bebeğinin güvenliği her daim takip ediliyor. • Doğumhanedeki sistem sayesinde; bebeğin normal dolaşım güzergahı dışına çıkarılması durumunda, tüm kapılar kilitleniyor, asansörler kapatılıyor ve bebeğe en hızlı şekilde ulaşmak için güvenlik görevlileri bölgeye yönlendiriliyor.