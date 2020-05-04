Başkentin hedefi 9 milyar $

OSB’leri, üniversiteleri ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle Türkiye’nin ihracatında önemli rol oynayan başkent Ankara, 2020 hedefini daha da büyüttü. 2018 yılında 7,6 milyar dolar ihracat yapan ve 2019 yılında bu rakamı 8,3 milyar dolara yükselten Ankara, bu yıl ihracatta 9 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

200'den fazla ülkeye ihracat yapan ve geçmiş yıllara göre bu yıl ihracat rakamını 9 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Ankaralı sanayiciler, bu yılın ilk iki ayında 1 milyar 218 milyon 114 bin dolarlık ihracata imza attı. Ocak ayı ihracat rakamı 619 milyon 515 bin dolar olarak gerçekleşirken şubat ayının ihracat rakamı ise 598 milyon 599 bin dolar olarak açıklandı. 2020’nin ilk iki aylık rakamlarına bakıldığında ihracatta başı otomotiv sektörü çekti. Toplam 200 milyon 276 bin dolarlık ihracat yapılan otomotiv sektörünü, 183 milyon 680 bin dolarlık ihracatla makine aksamları takip etti. Üçüncü sektör ise 172 milyon 650 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Ankara’nın her yıl en çok ihracat yaptığı sektörlerin başında gelen savunma sanayii alanında ise ilk iki aylık ihracat rakamı 137 milyon 83 bin dolar oldu. Gerçekleşmesi beklenen yeni sözleşmelerle yıl sonuna doğru savunma sanayinin yine en çok ihracatına imza atan sektör olması bekleniyor. OSB SAYISI ARTIYOR Son yıllarda teknoloji geliştirme bölgelerindeki başarılı hamlelerini, savunma alanına entegre eden ve özellikle savunma sanayi alanındaki ihracat rakamlarıyla göz dolduran başkent Ankara, 2020 yılında yeni rekorlar hedefliyor. Sanayi üretimiyle öne çıkan Ankara’da bu yıl itibariyle faaliyet gösteren organize sanayi bölgesi 13’e yükseldi. 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 32 firmanın faaliyet gösterdiği başkent, ilk bin ihracatçı arasında da 44 firmasıyla önemli bir güç olmayı sürdürüyor. Ankara, sanayideki bu gücüyle 4 bine yakın ihracatçıya ev sahipliği yapıyor.

TEKNOKENTTE DE ÖNCÜ

Teknoloji geliştirme bölgeleriyle (TGB) de öne çıkan Ankara’da bu yıl itibariyle faaliyet gösteren bölge sayısı 10’a yükseldi. Türkiye genelinde TGB’lerin ihracat rakamlarına bakıldığında ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark, İTÜ Teknokent’le birlikte ilk üç sırada yer alırken Hacettepe Teknokent, Ankara Üniversitesi TGB, Gazi Üniversitesi TGB, Gazi Teknohab, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi TGB, OSTİM TGB, ASO TGB ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi TGB de Ankara ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.

5G EKONOMİSİNİN BAŞKENTİ OLACAK

Ankara’da bilişim alanındaki yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Ankara, tüm dünyada iletişim altyapısını baştan aşağı yenileyecek, birçok sektörde ekonomik dengeleri değiştirecek olan 5G teknolojisinde de öncü kent olmaya hazırlanıyor. Türkiye, tüm dünyayla aynı anda 5G teknolojisine geçme iddiasını sürdürürken bu teknolojideki yerli üretim çalışmalarının üssü de başkent Ankara oldu. OSTİM bünyesinde kurulan haberleşme teknolojileri kümelenmesi, 130 firma ve 8 bin personeliyle 5G teknolojisine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 4.5 G teknolojisindeki yerlilik oranını yüzde 1’lerden 23’lere getiren kümelenme 2023 yılına kadar 5G’de yüzde 100 yerlilik hedefliyor. Bu kapsamda bugüne kadar şu an radyolink, yeni nesil antenler, yeni nesil baz istasyonu ve bunu merkeze bağlayacak anahtarlama ekipmanlarıyla çekirdek şebeke denilen ana santral yazılımlarının yerli üretimleri tamamlandı.

21 TRİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

Ankara’nın bu başarısında hızlı tren projeleri ve yeni otoyollarla birlikte lojistik üssü haline gelmesi de önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. Ankara’ya önümüzdeki yıllarda artı değer katması beklenen önemli projelerden birinin de Asya ile Avrupa’yı kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayan Demir İpekyolu’nun olması bekleniyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmasıyla Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresi bir aydan 12 güne düştü.



SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VADİSİ



Ankaralı sanayiciler, son yıllarda medikal sağlık sektöründe de yatırımlarını artırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara’da “Sağlık Teknolojileri Vadisi” kurma hedefi doğrultusunda ilk sonuçlar alınmaya başlandı. Ankara’da medikal sanayi, bir yıl içinde 400 milyon adet enjektör, 200 milyon adet kan tüpü ve 100 milyon adet de serum seti üretme kapasitesine ulaştı.











LOJİSTİK MASTER PLAN HAZIR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının birlikte hazırladığı Türkiye Lojistik Master Planı’nın da Ankara’ya ihracat anlamında büyük katkı sağlaması bekleniyor. Mevcut plana göre, kısa, orta ve uzun vade hedefler belirlenirken, başta Demir İpek Yolu olmak üzere bölgedeki tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye’ye ve Ankara’ya yönelmesi için gerekli altyapı yatırımları plana işlendi.







