Arte Gioia ve Scribo işbirliği ile 100. Yıla özel koleksiyon

Arte Gioia ve Scribo iş birliği ile Cumhuriyet’imizin 100. Yılına özel olarak tasarlanan koleksiyon tanıtıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için inovatif İtalyan markası Scribo ile özel olarak tasarlanan 100. Yıl kalemleri Hotel Raffles İstanbul’da görkemli bir lansmanla tanıtıldı.

Tamamen el işçiliği ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonda yer alan kalemlerden 100 adet olarak sınırlı sayıda üretildi. Cumhuriyet’in 100 kutlu senesinin ve değerlerinin yansıtıldığı detaylar 16 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. 100 adet limitli sayıda üretilmiş olan dolumlu dolma kalem ve 100 adet limitli sayıda üretilmiş olan roller kalem el yapımıdır ve 925 ayar gümüş ve reçineden yapıldı. Kalemlerin üzerinde 100 yıldız bulunuyor.

İnovatif İtalyan markası Scribo’nun Arte Gioia markası için özel olarak tasarlanan koleksiyonun tanıtımı için gerçekleşen etkinlikte, Scribo’nun Ceo’su Luka Baglione; ’Bir buçuk sene önce başlayan ve tüm özverimizi kattığımız bu yolculukta çok fazla tasarımlar yaptık. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 senesini bir tasarımda betimlemek kolay olmayacaktı, biliyorduk. Titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmayı sizlere sunmaktan dolayı çok memnunum. Arte Gioia ailesinin bu süreçte gösterdiği özveri çok kıymetliydi. Her zaman olduğu gibi en güzeli ve en değerlisi olsun istediler. Cumhuriyet’in değerli tarihi ile ilgili bir hikâye anlatılmak isteniyordu, bizler de bunu en güzel tasarımlarla beğeninize sunmaya çalıştık.’ diye konuştu.

Arte Gioia markasının ürün müdürü Burak Gürel; ‘’Bu koleksiyonda 100. Yıl ile ilgili detaylar yer alıyor. Cumhuriyet’in 100 yılını 100 yıldızla betimlediğimiz bu kalemde, anıtsal bir değer taşıyan Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığına ve 20. yüzyılın mimari karakteristiklerine uygun olarak tasarlanan, gücümüzü ve dayanıklılığımızı simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası tasvir edilmiştir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim Anadolu Toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti geçmişten geleceğe, doğudan batıya bir köprü görevini üstleniyor. Bu kıymetli topraklar üzerinde kurulan Cumhuriyet’imizin 100. Yılı kutlu olsun' dedi.



