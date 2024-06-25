Barbara Palvin ile günlük zarafet

Longines Zarafet Elçileri Zhao Liying, Suzy ve Barbara Palvin, bu yaz başlatılan dinamik “Günlük Yaşam” kampanyasında, CONQUEST serisi ile yer alıyor.

25.06.2024 14:12:230
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Barbara Palvin ile günlük zarafet

Günü fethetmeye hazır mısınız? CONQUEST koleksiyonundaki yeni modeller, sportif zarafeti günlük kullanım için gereken sağlamlıkla birleştiriyor. Farklı boyut, renk ve malzeme seçenekleriyle sunulan bu saatler, her zamana ve mekâna rahatlıkla uyum sağlıyor. 

Yeni CONQUEST, anı yaşayabilmeniz için silikon denge yayı ve anti manyetik malzemelerden üretilen yenilikçi bileşenlerle donatılan ve otomatik kurmalı özel bir Longines mekanik mekanizmasıyla çalışıyor. Longines Zarafet Elçileri Zhao Liying, Suzy ve Barbara Palvin, bu yaz başlatılacak dinamik “Günlük Yaşam” kampanyasında, CONQUEST serisinin zarafetini ve çok yönlülüğünü olabilecek en iyi şekilde temsil ediyor.



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