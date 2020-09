Basit şeylerin önemini anladım

Gürcan’ın ilgisini çekenler



KİTAP Bu dönemde okuyup çok etkilendiğim iki kitap oldu: Michael Mankins ve Eric Garton’ın Time, Talent, Energy: Overcome Organizational Drag adlı kitabı, hepimizin şirketlerde en çok eksikliğini hissettiği konuları içeriyordu. Nispeten kafamı dağıtmak için de Madeline Miller’ın Akhilleus’un Şarkısı adlı kitabını okudum.

DİZİ Bol bol dizi ve film izledim. Netflix, Blutv ve Apple TV kullanıyoruz. La Casa De Papel’in yeni sezonu tam da pandeminin başında çıktı, çok iyi geldi. Yeni çıkan dizilerden Into the Night’ı çok sevdim. Kadın pilotun inisiyatifi ele alması, her kafadan başka sesin çıktığı bir ortamı yönetmesi hoşuma gitti. Bütün dizi ve filmlerde, liderlik, ekip yönetimi, karar alma konuları dikkatimi çekiyor.

FİLM Parasite filmini izleme fırsatım olmamıştı, pandemide onu da izledim. Bunun dışında 3’üncü kez Run Lola Run’ı izledim. Filmde değişik zamanlarda, değişik seçimlerin ve kararların farklı sonuçlarını görmek benim çok hoşuma gidiyor. Yine tekrar izlediğim filmlerden biri de Slumdog Millionaire oldu. Filmde çocuk tüm soruları biliyor ve sunucu bundan şüpheleniyor. Ancak filmi izledikçe aslında soruların cevabının, çocuğun bütün hayatı boyunca karşılaştıkları olduğunu görüyoruz. İş hayatı da böyle bir şey, şu anda bir iş yapıyoruz ama o aslında bizim geçmişte karşılaştığımız olaylar, başarılar, başarısızlıkların bir sonucu.