BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

Sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde otel, kendi elektrik ihtiyacı karşılamak üzere 5 milyon dolarlık bir GES yatırım hedefliyor.

BN Hotel Thermal & Wellness yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bölge halkının çok iyi bildiği ancak Türkiye genelinde az bilinen Mersin’in termal zenginliğini gün yüzüne çıkıyor.

Mersin’de konumlanan BN Hotel Thermal & Wellness, İçmeler mevkinden doğan 6268 mg/lt mineral değeri ile Türkiye’nin en değerli termal kaynağını “lifestyle thermal” konsepti ile turizme kazandırıyor. Mersin’e 15 dakika uzaklıkta, 450 dönüm arazi üzerinde, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 102 dönümü otel yerleşkesi olarak yükselen BN Hotel Thermal & Wellness 2020 yılında hizmete girdi.

Otelde 11.500 m2 alana kurulu Türkiye’nin en donanımlı SPA’sında, tam 35 farklı termal havuz yer alıyor. BN Hotel Thermal & Wellness 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama sağlıyor.

Balsuyu ve Narlı ailelerinin yatırımıyla hayata geçen ve ülke ekonomisine, turizmine ve istihdamına önemli oranda katma değer sağlayan BN Hotel Thermal & Wellness, 2020 yılında 55 milyon USD yatırımla açıldı. Yılda yaklaşık 250 bin kişi ağırlama kapasitesi ile Mersin turizmine katkıda bulunan otel yurtiçi ve yurtdışından turist çekiyor.

Otel, bölge halkına da iş olanakları sağlayarak şehir ekonomisinin tüm çarklarına katkıda bulunuyor. Otel, 100 Km çapındaki yakın köylerdeki üreticilerden ürün tedarik ediyor ve ekonomik katma değer sağlıyor. 255 kişinin çalıştığı otelde kadın çalışan sayısı da yaklaşık 125… Çalışanların büyük çoğunluğu çevre köyler, turizm liseleri ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden oluşuyor. Bu yıl sonuna kadar yüzde 50 doluluğa ulaşacak olan otel, 2023 yılında yıllık ortalama doluluk oranını yüzde 70 olarak belirledi. Yeni havalimanının devreye girmesi ile yabancı turist ağırlamasını da yüzde 50 ye çıkarmayı hedefliyor.

Charter uçuşların başlaması için gerekli görüşmeleri yapmaya başladıklarını belirten BN Hotel Thermal & Wellness Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Narlı, “Türkiye’nin dünya genelinde mukayeseli üstünlük alanlarına baktığımızda turizmin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Özellikle 80 sonrası hızla artan yatırımlar ve oluşturulan cazibe bölgeleri ile dünyadaki sayılı oyunculardan biri haline geldik. Son 20 yılda ise ivme daha da arttı. Bu pastadan daha çok pay alabilmemiz turizm sezonunu tüm yıla yaymaktan, katma değer yaratmaktan ve turizm çeşitliliği oluşturmaktan geçiyor. İşte bizim hikayemiz burada başladı. Gördük ki, ülkemizde termal turizm geleneksel yapısı ile çağın beklentilerinin dışında kalmış. Geleneksel yapıda ağırlıklı belli yaş üstüne hizmet veren, yerli turiste hitap eden ve sınırlı deneyimler vaat eden bu kültürü geliştirmek istedik. Ve, yeni bir felsefe ortaya koyduk. Her yaştan, her kesimin farklı deneyimler yaşadığı, hayata ve insana dokunan, adeta kendi cemiyetini oluşturmayı amaçlayan bir felsefe. ‘Lifestyle thermal’ ülkemizin termal turizmine rol model olacak, bu yeni vizyon eminim ki, termal suların yenileyici ve iyileştirici gücünü tüm dünyaya ulaştıracak ve Mersin’de bir iyilik hikayesi oluşacak” dedi.

Sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde de yatırımlar gerçekleştiren otel, kendi elektrik ihtiyacı karşılamak üzere 5 milyon dolarlık bir GES yatırım hedefliyor. BN aynı zamanda geri gıda atıklarını kompost olarak değerlendiriyor, tüm plastik atık, cam ve diğer materyalleri deri dönüşüme kazandırıyor.

Doğal kaynağından gelen su mineral zenginliğini koruyarak hem banyo hem de içme kürü olarak kullanılıyor.

İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal suyu ile Türkiye’de ayrıcalıklı oteller arasında yer alan BN Hotel Thermal & Wellness’ın havuzlarında termal su, 38 ile 41 derece arasında farklı sıcaklık değerlerine sahip. Doğal kaynağından gelen su, herhangi bir karışıma uğramadan doğal mineral zenginliği korunarak misafirlere sunuluyor. Doğal kaynak suyu 44° ile 430 m derinlikte ki kuyudan çıkıp 1500 m uzunluğunda ki borularla ısıtma ve soğutma işlemi yapılmaksızın mineral değerlerini kaybetmeden 41° de termal havuzlara aktarımı sağlanıyor.

Otelde bütünsel sağlık anlayışı ile hazırlanmış kişiye özel programlar ile ayrıcalıklı bir SPA deneyimi yaşatılıyor. Şifalı su ile yenilenen ve canlanan beden, uzman desteği verilen özel masajlar ve bakımlar sonrası tam rahatlamaya ve ruhsal dengelenmeye kavuşuyor. Karma, kadın ve erkek olmak üzere 3 farklı alanda hizmet veren 11.500 m2 alana kurulu SPA’da termal jakuziler, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, kese ve köpük masajı, sauna, buhar odası, kişiye özel masajlar, cilt bakımları, tuz odası, kar çeşmesi, macera duşu, şok duş yer alan özel hizmetler arasında. Kendi içlerinde termal havuz, jakuzi, sauna ve dinlenme alanları olan VIP SPA’da aileler sadece kendilerine özel deneyimler yaşıyorlar.

Çocuklar ve aileler için festival düzenliyor

Sömestr ara tatiline denk gelen 26-29 Ocak tarihleri arasında çocuklara özel,1-4 Şubat tarihleri arasında ise hem çocuklara hem de yetişkinlere özel festival düzenleyecek. 26-29 Ocak tarihleri arasında çocuklar için çeşitli atölyeler, animasyonlar, gösteriler düzenlenirken, sahnede Küçük Prens tiyatro oyunu, Kayıp Kar Tanesi tiyatro oyunu, Sihirbaz Özlem yer alacak. 1-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalde ise ebeveynler için atölyeler, gösteriler, yarışmalar ve oyunların yanında Yeşim Salkım, Bülent Serttaş, Ümmiye Koçak Yün Bebek film gösterimi, tiyatro oyunu ve söyleşisi, 80’ler 90’lar Partisi BN sahnesinde olacak.