Bodrum’da ayrıcalıklı proje: Mavi Arya

Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen prestijli proje, Bodrum’da lüks ve konforu bir arada sunuyor.

Bodrum’un en ayrıcalıklı projelerinden biri olan Mavi Arya, eşsiz konumu, lüks detayları ve sunduğu özel imkanlarla, hayalini kurduğunuz Ege yaşamını gerçeğe dönüştürüyor. Mavi Arya, sakinlerine 220 metre uzunluğunda özel plajı ve iki iskelesiyle Ege’nin eşsiz denizine doğrudan erişim imkânı sunuyor. Deniz tutkunları için konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam vadeden proje, su sporları ve tekneyle ulaşım gibi avantajlardan yararlanmak isteyenler için öne çıkıyor. Ayrıca, geniş sosyal alanları, özel havuzları, yürüyüş yolları ve doğal peyzaj düzenlemeleriyle, burada yaşayanlara doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sağlıyor.

İki etaptan oluşan Mavi Arya’nın ilk etabında yaşam başlarken, ikinci etapta inşaat devam ediyor. 2025’in ikinci yarısında tamamlanması planlanan ikinci etap, yeni ev sahiplerini ağırlamaya hazırlanıyor. Mavi Arya, Bodrum’da yaşamak isteyenler ve yüksek getirili yatırım planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu özel fırsattan yararlanan ev sahiplerine 2027 yılına kadar vade imkânı sağlanıyor.

Modern bir dokunuşla yeniden yorumlanan Ege mimarisi, bahçeli ve teraslı evleriyle sakinlerine hem doğanın hem de Ege’nin mavisinin tadını doyasıya çıkarma olanağı sunuyor. Yerden tavana uzanan pencereler sayesinde muhteşem manzaralar evinize taşınırken, iç mekanlar doğal ışıkla aydınlanarak huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Mavi Arya’da, geniş bahçeli ve özel havuzlu villalar ile rezidans seçenekleri bulunuyor. Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak, 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor. Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayarak, 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sunuyor.