CEO'ların kış bakım reçeteleri

Kış mevsiminde vücudun ve cildin dayanıklılığını artırmak mümkün. Bunun için her iş insanının kendine özel kış bakım reçetesi var.

Havalar soğurken kapalı alanlarda geçirdiğimiz zaman artıyor. Soğuk ve kuru havanın yanında kapalı ortamlar çeşitli hastalıkları tetikliyor. Kış mevsiminde vücudun ve cildin dayanıklılığını artırmak mümkün. Bunun için her iş insanının kendine özel kış bakım reçetesi de var. Örneğin Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, her gün yeşil sebze suyu ve kefir içiyor, kalsiyum desteği alıyor ve iki aylık kolajen kürleri yapıyor. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik de zencefil suyu ve yaban mersini smoothie’si içiyor. “Cildime omega3, Koenzim Q10, Alfa lipoik asit ve glutatyon da çok faydalı oluyor” diyor.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

CEO Life Dergisi Güz 2023 sayısından

Sonbaharla birlikte daha soğuk havalara geçiş süreci başladı. Bu dönemde vücudumuz yeni sıcaklık seviyelerine alışmaya çalışırken hastalıklara da açık hale gelebiliyor. Özellikle soğuk ve kuru hava, bağışıklık sistemini zayıflatırken virüslere karşı hassasiyeti artırıyor. Uzmanlar da soğuk havayla hücrelerin aktivitesinin ve vücudun dış saldırılara tepkisinin yavaşladığının altını çiziyor. Bu nedenle kış mevsiminde hastalıklara yakalanma riskini düşürmek için bağışıklığı güçlendirmek kritik önem taşıyor.

Uzmanlara göre bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yolu birkaç önemli noktaya dikkat etmekten geçiyor. Bunların başında sağlıklı beslenme ve hareketli olmak geliyor. Mevsime uygun doğal gıda tüketimi, ihtiyaca göre vitamin alımı ve egzersiz bağışıklığı güçlendiriyor. Bağışıklığı güçlendirmenin yanında soğukta hassaslaşan cildi bu mevsime özel bakımlarla canlı tutmak da önem kazanıyor.

Bu nedenle sonbaharla birlikte hem görünümüne hem sağlığına bir bütün olarak dikkat eden iş insanları kış hazırlıklarına başlıyor. Örneğin Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi ve SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, kış mevsimini sağlıkla geçirmek için D ve C vitaminini eksik etmemeye çalışıyor. Özellikle son yıllarda D vitaminine daha çok ağırlık verdiğini belirten Yücel, beslenmesinde de aralıklı orucu benimsiyor. “Daha çok sebze ağırlıklı gıdalar tüketiyorum. Her hafta mutlaka ginger shot ile bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum” diyor. Kışın sporu daha düzenli hale getirdiğini de ifade eden Yücel, “Çok gerekmedikçe doktora giden birisi değilim fakat rutin check-up’larımı yaptırmaya çalışıyorum” diyor.

KİMYASAL PEELING YAPTIRIYOR

Güvensan Tesis Hizmetleri ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Münteha Adalı, yaz sonrası kışa girmeden önce cilt bakımına özen gösteriyor. Her sonbaharda mutlaka kimyasal peeling yaptırıyor. Derin temizlikle, mevsime ve cilt yapısına uygun bir bakımın da olmazsa olmazı olduğunu belirten Adalı’nın, tüm bedenini güçlendirmek için de rutinleri var. Bunların başında da kan tahlilleriyle değerlerini kontrol etmek geliyor. “Tahliller sonrası almam gereken takviye vitaminlerimi alıyor, doktor tavsiyesine göre bakım yaptırıyorum. Bu bazen ozon tedavisi olabiliyor” diyor.

Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bünyesini güçlendirmek için haftada en az iki gün yürüyüş yapıyor, sonrasında da ağırlık çalışıyor. Kış aylarında da yine iki gün saunaya girerek vücudunun toksinlerden arınmasını sağlıyor. Beslenme konusunda da günlük kalori takibi yapan Doğan, “Beslenmeme özel gösteriyorum” diye konuşuyor.

ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz de sağlığına ve görünümüne özen gösteriyor. Cildini her zaman nemli tutan Gündüz, detoks amaçlı alkali su tüketiyor. Ayrıca haftada 3 gün spor sonrası buhar odasını kullanarak detoks yaptığını belirtiyor. “Ruh sağlığımıza da yardımcı olacak yoga gibi multi aktiviteleri denemeyi düşünüyorum” diyor.

HER GÜN KEMİK SUYU TÜKETİYOR

Sodexo Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, bağışıklık mekanizmasını güçlü tutmak için C-vitamini ağırlıklı vitaminler alıyor, zencefil, zerdeçal gibi gıda ve takviyeler kullanıyor. “Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra ‘kaliteli’ gıda tüketmeye özen gösteriyorum. Yemeğin içinde kullanılan malzemenin ‘kaliteli’ olması benim için önemli” diye konuşuyor.

Her yıl bir kez düzenli ve kapsamlı bir check-up yaptıran yönetici, her gün yoga yapıp düzenli yürüyüşe çıkmanın da kendisine iyi geldiğini söylüyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, bağışıklık için güne limonlu su içerek başlıyor. Günde 2 litre tarçınlı ve limonlu suyun kan şekerini de düzenlediğini belirten genç yönetici, “Haftanın 5 günü vegan tarzı beslenme planı oluşturmaya çalışıyorum” diyor. Orakçıoğlu için cilt sağlığı da çok önemli. Ayda 1 kere rutin temel cilt bakımı yaptırıyor. Haftada 2 kere retinol bazlı bir bakım kullanıyor ve cildinin yenilenmesi için haftada 1 kil maskesi yapıyor. Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, kışa girerken özellikle omega 3 alımına özen gösterdiğini belirtiyor, D vitaminin de kendisi için olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Turunçgiller, kolajen ve tüketimi de Kuştemir’in vageçilmezleri arasında... “Son dönemde kolajen hayatımıza inanılmaz dahil oldu. Sıvı şekilleri hap formları olmak üzere çok çeşitli alternatifleri var. Ama benim için en değerlisi kemik suyu. Her gün yarım su bardağı kemik suyu tüketmek her açıdan çok sağlıklı ve cilt için harika bir destekçi” diyor.

ARGAN YAĞI KULLANIYOR

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Eda Güzeliş’in rutin bakımında yüz temizliğinin özel bir yeri var. Her gün yüzünü derinlemesine temizleyen Güzeliş, cilt bakımı için kışın nemlendirici ve cilt bakım maskelerini tercih ediyor. Haftada bir ya da 15 günde bir değişik maskelerle bakım yapıyor. Güzeliş, “Rutin bakımımı kendim yaptığım için periyodik cilt bakımına gitmiyorum. Derinlemesine temizlik ve nem için Hydrafacial yaptırdım ama belli bir rutinim yok” diyor.

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, doğal beslenmenin dışında vitamin takviyelerine başvuruyor. Termal suyu, sauna gibi bakımlarıyla da cildini sağlıklı kılmaya çalışıyor. Sağlıklı beslenme taraftarı olan Terzi, vitamini yiyeceklerden almanın daha doğru olduğunu düşünüyor. “Bol bol bitki ve meyve çayları tüketiyorum. Su olmazsa olmazım. Kolajen içeriği nedeniyle sakatat ürünleri tüketiyorum. Kışa girmeden mutlaka bir doktor kontrolünden de geçerim” diyor.

Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, soğuk havalarda güçlü bir bağışıklık için C ve D vitamini takviyeleri alıyor. Balık yağı takviyesi alarak omega 3 yağ asitlerini dengelemeye çalışıyor. Haftada üç gün taze balık tüketmeye de özen gösteren Sağlam, “Kış aylarında sebze çorbaları, ilikli kemik sulu, zencefil, karabiber, zerdeçal ve sarımsaklı çorbalar tüketiyorum. Ayrıca probiyotik yoğurtları beslenmeme dahil ediyorum. Cilt bakımında da doğal yağlar, özellikle argan yağı vücut ve saç bakımı için tercih ettiğim bir yağ takviyesi” diye konuşuyor.

PESKETARYEN BESLENİYOR

Kurtsan Holding Şirketler Grubu CEO’su Atakan Özdemir için soğuk havalarda da cildi nemlendirmek ve güneşten korumak önemli. Bu amaçla mutlaka nemlendirici bir bakım kremi ve güneş koruyucu kullanan Özdemir, öte yandan bağışıklık sistemini desteklemenin de farkında olduğunu belirtiyor. “Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen antioksidan bakımından güçlü C vitamini, D vitamini, çinko, Beta-Glukan ve Afrika Sardunyası ve kara mürver gibi bitkisel içerikleri düzenli olarak günlük takviye olarak almaya özen gösteriyorum” diyor.

Özdemir, son 15 yıldır pesketaryen beslenme rejimini takip ediyor. Bu kapsamda kış aylarında özellikle balık tüketimini artırıyor. Sebze tüketimindeyse özellikle bağışıklık sistemine destek olacak C ve D vitamininden zengin brokoliyi haşlanmış olarak tüketiyor. Nane, ıhlamur ve zencefili hayatından eksik etmiyor. Bunun yanı sıra, günlük beslenme rutinini takviye edici gıdalarla zenginleştirmeyi ihmal etmediğini anlatan Atakan Özdemir, “Cilt temizliğinde de içeriğinde yeşil çay, papatya, ıtır ve aloe vera olan temizleme köpüğünü kullanıyorum. Yıllık check-up kontrolümü genellikle eylül ayı içinde planlıyorum. Bu sayede kış dönemine girmeden tüm değerlerimi ve genel sağlık durumumu görüyorum” diyor.

“TERCİHİM DOĞAL BESLENEREK CİLDİ DOĞAL TUTMAK”

Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, yaz aylarında güneşe fazlasıyla maruz kalan cildi için kışa girerken ufak dokunuşlar yaptırıyor. Bu dokunuşların da genelde cilt kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirten Narlı, “Cilt sağlığım için kimyasal enjeksiyonlardan ya da ifadeyi etkileyecek uygulamalardan uzak duruyorum. Benim tercihim daha çok doğal vitamin uygulamaları ve doğru beslenerek, cildi temiz ve olabildiğince doğal tutarak ilerlemek” diyor.

Beslenme, spor ve vitamin takviyeleri de Narlı için çok önemli. Karbonhidrat ve şekerden uzak duruyor, protein ve sebze ağırlıklı besleniyor. Avokado, zerdeçal, zencefil içerikleri ve bir takım doğal yağlara mutlaka yer veriyor. Çocukluğundan itibaren erken uyanan bir insan olarak sporu sabah erken saatlerde yapıyor. Ardından protein içeren bir kahvaltıyı yaptığını belirten yönetici sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kalan öğünlerde genellikle sebze ve balıkla besleniyorum. Kahve yerine detoks suları koymaya çalışıyorum. Deneyimine çok güvendiğim bir endokrinoloji uzmanıyla çalışıyorum ve dönemsel olarak kullandığım vitaminler değişiyor. Mutlaka endokrinoloji uzmanımın yönlendirmesi ile ölçüm yaptırarak ve vücudumun ihtiyacı olan takviyeleri alıyorum ve belli aralıklarla mutlaka ölçümlerimi tekrarlatıyorum.”

“DÜZENLİ BALIK YAĞI ALIYORUM”

HİLMİ UYTUN/HAFELE TÜRKİYE VE BÖLGESİ İCRA KURULU BAŞKANI

KABUK TARÇINLI ÇAY Sağlıklı beslenmeyi önemsiyorum. Bu konudaki bilgimi de artırmaya çalışıyorum. Yedikleriniz ilacınız olmazsa ilaçlar yedikleriniz oluyor söylemini doğru buluyorum. Kabuk tarçınla hazırlanmış çayı her gün içiyorum. Ayrıca yeşil çay ve kekik çayını da haftada 1-2 kere tüketiyorum.

PAÇA ÇORBASI Kalojen ihtiyacı için haftada bir paça çorbası içmeye çalışıyorum. Zeytinyağıyla hazırlanmış besinleri daha çok yiyorum. Et çok sevdiğim için balıkla dengelemeye çalışıyorum. Düzenli balık yağı alıyorum. Kışın vazgeçilmezi mandalina ve portakal. Kışın haftada 5 gün yürüyorum. Böylelikle soğukla daha kolay baş ediyorum. Günde yaklaşık 1 saat ya kitap dinleyerek ya gerekli telefon görüşmelerimi yaparak yürüyorum.

“SOUND HEALING THERAPY MENTAL ZİNDELİĞE DESTEK OLUYOR”

ESİN GÜRAL ARGAT/GÜROK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

KOLAJEN KÜRLERİ 16:8 aralıklı oruç sistemiyle besleniyorum. Bol su, yeşil sebzelerin suyundan oluşan yeşil su ve kefiri her gün mutlaka içmeye dikkat ediyorum. Ağırlıklı yeşil sebze tüketiyorum. Her gün kalsiyum desteği alıyorum ve 2 aylık kolajen kürleri yapıyorum. Ayrıca un, tuz ve şeker üçlüsünden uzak duruyorum.

“MEDİTASYONU ÖNEMSİYORUM” Daha dinç ve sağlıklı olmanın birincil koşulunun mental olarak iyi olmaktan geçtiğine inanıyorum. O yüzden meditasyonu oldukça önemsiyor ve düzenli olarak meditasyon yapıyorum. Mental olarak sağlıklı ve pozitif olmak fiziksel görünüşe ve cilde de yansıyor.

MENTAL ZİNDELİK O yüzden watsu terapisini zaman zaman uyguluyorum. Sound healing therapy de mental zindeliğe destek oluyor. Onu da aralıklı olarak yaptırıyorum. Sigara kullanmıyorum ve yapabildiğim oranda doğada bol bol yürüyüş yapıyorum. Bunlar dışında günlük nemlendiricilerimi kullanmayı da asla ihmal etmiyorum.

“EN ÇOK ZENCEFİL TÜKETİYORUM”

HÜLYA GEDİK/GEDİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“GÜZELLİK BESLENMEDEN GELİYOR” Ben sağlığın ve güzelliğin beslenmeden geldiğine inanıyorum. O yüzden kış aylarında en dikkat ettiğim nokta beslenmem oluyor. Brokoli, pazı gibi kış sebzelerini seviyorum ve çok faydalı olduğuna inanıyorum. Diğer yandan kış aylarında en çok tükettiğim besin zencefil oluyor. Bağışıklık sistemimi güçlendiriyor, soğuk algınlığını önlüyor ve enerji veriyor. Zencefilin suyunun sıkılarak az miktarda içilmesinin en pratik tüketme yöntemi olduğunu düşünüyorum.

YABAN MERSİNLİ SMOOTHI Cildim için antioksidan miktarı yüksek meyveleri tüketmeye özen gösteriyorum. Özellikle yaban mersini favorim. Kış aylarında donmuş yaban mersiniyle smoothie yapıyorum. Aynı zamanda kolajen kullanmanın cildime çok faydasını gördüm. Smoothielerime karıştırıyorum. En çok da Healin'deki kolojenli smoothie 'beauty smoothie'yi seviyorum. Ayrıca vitamin takviyesi de alıyorum. Cildime omega3, Koenzim Q10, Alfa lipoik asit ve glutatyon da çok faydalı oluyor.

“DOKU STİMÜLASYONUYLA CİLDİN DAYANIKLILIĞI ARTIYOR”

OPR. DR. AYSUN BÖLÜKBAŞI MAMAK

Kışın cildimizin bakım ihtiyacı da artıyor. Kuru ve soğuk havada cilt dokusunu güçlendirmek, cilt hücrelerinin dayanıklılığını artırmak önem kazanıyor. Bu dönemde en etkili bakım reçetelerinin başında gençlik aşısı geliyor. Teknolojideki değişim ve gelişimle birlikte sürekli yeni tekniklerle uyguladığımız gençlik aşılarıyla son geldiğimiz noktayı doku stimülasyonu olarak adlandırıyoruz. Bu uygulama hyalüronik asit bazlı, cilt dokusunun stimülasyonunu sağlayan ürünlerden oluşuyor.

HEDEF DİRENÇ KAZANDIRMAK Burada hedef cilt hücrelerinin dayanıklılığını artırarak yaşlanmaya veya çevresel zararlara daha dirençli hale getirmek. Bu uygulama sonrasında cilt renginde açılma, canlanma gerçekleşiyor. Oluşmuş ince çizgiler ve ciltteki sarkma azalıyor. Bu uygulamada yapılan tekniğin önemi ve kullanılan ürün içeriği optimal sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Yeni teknolojiyle üretilen bu ürünlerde farklı ağırlıkta hyalüronik asit hızlı ve yavaş salınımlı olmak üzere bulunuyor.

GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR Hızlı salınımlı olan hyalüronik asit, cildin nemlenmesini ve su tutmasını sağlarken yavaş salınımlı olan kolajen oluşumunu stimüle ederek rejuvenasyonu yani cildin canlılığını ve gerginliğini artırıyor. Bu işlemi 3 kez ayda bir kez olacak şekilde öneriyoruz. İşlem üzerinden 8-12 geçtikten sonra 1 kez yapılmasını tavsiye ediyoruz. Tabii ki işlem sonucu kişiye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yaş, cinsiyet, genetik yapı, sigara içimi, uykusuzluk, kronik hastalık varlığı, beslenme alışkanlıkları işlemin sonucunu etkiliyor.