Dünyaca ünlü donat markası Krispy Kreme Ankara'da

Dünyaca ünlü donat markası Krispy Kreme’in dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk theatre konseptli mağazası Ankara’da açıldı.

İş Gıda çatısı altında faaliyet gösteren dünyaca ünlü donat markası Krispy Kreme; ikonik Original Glazed™’lerin sıcacık hazır olduğunu, yanan ‘Hot Now’ ışığı ile duyurduğu konsept mağazasının açılışını Ankara YDA Center’da gerçekleştirdi.

Bin metrekarenin üzerindeki alanıyla dünyanın en büyük theatre konseptli mağazası Krispy Kreme YDA Center açılışı İş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin’in katılımı ile İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti. T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’in onur konukluğu ile gerçekleşen açılışa; Ankara’nın iş, cemiyet ve sanat dünyasından konuklar ve basın mensupları katıldı.

Original Glazed™ donatların kabarma, pişirme ve üzerinin glazed’lenmesi gibi yapılış aşamalarını birebir görme şansı sunan, yenilikçi theatre konseptli Krispy Kreme mağazasında günlük bin kişi ağırlama kapasitesi bulunduğunu söyleyen İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu açılış konuşmasında “İş Gıda olarak misafirlerimize, sevenlerimize her zaman yenilikçi deneyimler sunmayı önemsiyoruz. Bu bakış açısı da Krispy Kreme’in Türkiye’deki büyüme stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor. Original Glazed™ donatların üretim sürecini adım adım göstererek unutulmaz bir deneyim ve lezzet şöleni sunuyoruz. Original Glazed™’in sıcacık hazır olduğunu müjdeleyen ‘Hot Now’ ışığı yanmadan önce mağazayı saran enfes kokuyu duymanın yaşattığı hissi tüm misafirlerimizin deneyimlemesinin değerine inanıyoruz. Bu mağazamız sıcak donat servisinin yanı sıra Ankara’daki diğer beş mağazamıza ürün tedarik ederek bir üretim merkezi görevini de üstlenecek, bu açıdan da bizim için önem taşıyor. İş Gıda olarak son bir yılda 450’den 630’a ulaşan restoran ve mağaza sayımız ile ciddi bir büyüme ve istihdam sağladık. Sektörümüze örnek olan sürdürülebilir büyüme performansımızla Krispy Kreme lezzetlerini daha fazla noktada sevenlerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu yılın sonuna kadar Krispy Kreme mağaza sayımızı 160’a çıkarmayı ve Ankara’da ilkini açtığımız theatre konseptli yenilikçi mağazamızın bir eşini yine bu yıl içerisinde İstanbul’da açmayı hedefliyoruz” dedi.

Krispy Kreme Hakkında: Krispy Kreme 1937 yılında Winston-Salem N.C.'de kuruldu. Markanın hikayesi kurucusu Vernon Rudolph’un Fransız bir şeften donat mağazası satın almasıyla başladı. Sıcak satışın gördüğü yüksek talep üzerine ilk pencereden gel-al servisini başlatan Krispy Kreme, sıcak donat satışıyla farklılaşarak dünya genelinde 35'i aşkın ülkede hizmet veriyor. Türkiye’deki ilk mağazasını 2009 yılında Bağdat Caddesi’nde açan Krispy Kreme'in bugün İş Gıda çatısı altında başta İstanbul olmak üzere dört farklı şehirde 80’e yakın mağazası bulunuyor.

İş Gıda Hakkında: Tarım ve tekstil sektöründeki faaliyetleri ile temelleri 1950’li yıllarda atılan İş Holding; 70 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin köklü markaları arasında. Bugün başta gıda olmak üzere QSR, kuruyemiş, kâğıt, lojistik, enerji, sanayi, medya ve sanat, inşaat, bilişim ve moto kurye gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İş Holding’in en önemli şirketlerinden İş Gıda, dünyanın en büyük global markalarından KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme’i bünyesinde bulunduruyor. İş Gıda çatısı altında, KFC’nin 300’ü aşkın restoranı, Pizza Hut’ın 240’ı aşkın restoranı, Krispy Kreme’in ise 80’e yakın mağazası yer alıyor. İş Gıda, 600’den fazla restoran ve mağazasında toplam 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.