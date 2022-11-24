Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Gerçek Napolitan Pizza’nın standartlarını belirleyen dünyaca ünlü The Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) dünyadaki 7. Pizza Okulu için rotasını İstanbul’a çevirdi ve Türkiye’nin önde gelen akademilerinden USLA’da açıldı.

Napolitan Pizza’yı dünya çapında korumak ve tanıtmak amacıyla kurulmuş olan The Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen davetle Türkiye’deki ilk okulunu USLA’da açarak eğitimlerine başladı. USLA’da düzenlenen davete, AVPN Türkiye Okulu ve NAPPO Kurucusu Özgür Kılınçlar, İtalya Başkonsolosu Elena Clemente, USLA’nın kurucusu Bora Pekşen ve dünyaca ünlü pizza eğitmeni Marco Leone’nin yanı sıra gastronomi ve iş dünyasından misafirler katıldı.

Dünyadaki 7. Napolitan Pizza Okulu’nu Türkiye’de açmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren AVPN Türkiye Okulu ve NAPPO Kurucusu Özgür Kılınçlar, “Napolitan Pizza ülkemizde yaygınlaşıyor ve çok beğeniliyor. Başlarda Avrupa’nın aksine Türkiye’de yaşayanlar bu pizzaya alışık değil sulu pizza sevmez, daha bol malzeme ve et ister gibi ön yargılara çok tanıklık ettik ama gördük ki Napolitan Pizza her geçen gün daha çok seviliyor ve talep ediliyor. Bu nedenle sektörde gelişime açık alanlar gördük ve gerçek Napolitan Pizza’nın standartlarına hâkim yetişmiş insan kaynağını artırmak için AVPN ile anlaşarak dünyadaki 7. okulu açmaya talip olduk. Hem girişimcilere hem kendi macerasının peşinde koşmak isteyenlere hem sektördeki meslektaşlarımıza hem de burada öğrendikleri ile yurtdışında kendi becerilerini sergilemek isteyen pizza ustalarına bir kapı açmak istedik. Dünyadaki diğer okullarla kıyaslandığında Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi yani USLA’nın sağlamış olduğu imkanlarla İstanbul’da 5 yıldızlı otel konforunda eğitim olanağı sunan bir pizza okuluna sahip olmuş olduk. Bugün bu hayali gerçekleştirerek sektöre böylesine önemli bir hizmette bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Orijinal Napolitan Pizza’nın tüm püf noktaları bu okulda

Dünyaca ünlü pizza eğitmeni Marco Leone’nin liderliğinde eğitimlerini USLA çatısı altında vermeye başlayan AVPN Türkiye Okulu’nun ilk dönem eğitimleri 2 Aralık’a kadar sürecek. Daha sonra 10 kişilik kontenjanlarla 2 ay aralıklı periyotlarla gerçekleşecek olan eğitimlerde, Napolitan Pizza yapımının püf noktaları meraklıları ile buluşacak.

1984 yılında Napolitan Pizzayı dünya çapında korumak ve tanıtmak amacıyla kurulan AVPN, yayınladığı ve düzenli olarak güncellediği Uluslararası Yönetmelik ile gerçek Napolitan Pizza’sının geleneksel tüm üretim standartlarını dünya çapında belirliyor. Sektörde geleceğin profesyonellerini ve girişimcilerini yetiştirmeyi amaçlayan AVPN, Napoli'nin genel merkezinde edinilen ve sürekli güncellenen bilgi birikimini, aynı teorik-pratik eğitim yolu ile dünyaya yayıyor. Sektördeki en iyi profesyoneller arasından seçilen eğitmenler, özel kurslar ve sürekli mesleki güncelleme kursları aracılığıyla Napoli Okulu'nda öğretmenlik yapmak üzere eğitiliyor.