Elite World Hotels & Resorts Kuşadası'nda hizmete açıldı

Otelin Ege Bölgesi’ndeki ilk otel­leri olduğunu söyleyen Eli­te World Hotels and Resorts CEO’su Orkun Petekçi, otelin franchise modeliyle işletile­ceğini belirtti. Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu 2030 yılına kadar 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tuba İlze- CAPİTAL

Elite World Hotels & Resorts zincirinin en yeni üyesi olan Elite World Kuşadası, bölge turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Elite World Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Vedat Elik ve birçok önemli ismin katılımıyla açılışı yapılan otel, 136 odası ile yılın 12 ayı boyunca misafirlerine hizmet verecek. Elite World Hotels & Resorts’un Türkiye genelindeki ilk “management” oteli olan İlkin Turizm’in yatırımıyla hayata geçen otelin işletmesini Elite World Hotels & Resorts üstlenecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, otelin açılışında yaptığı konuşmada, “Kuşadası'nı eski potansiyeline kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi dönemini fırsata çevirerek Kuşadası'nın tüm çehresini değiştirdik. Pandemi bittiğinde de misafirlerimizi yeni yüzümüzle karşıladık. Kuşadası’na 5 zincir otel daha geliyor. Bu anlamda Kuşadası, 50 bin nitelikli yatak kapasitesiyle pandemi sonrası Türkiye'de turizmin parlayan yıldızı olmaya devam edecek” dedi.

“Çok yakında yeni açılışlar olacak”

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, otelin açılışının Elite World Hotels’in büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. “Kuşadası Ege Bölgesi’n­deki ilk otelimiz. Bu da bizim Türkiye’deki 7 bölgeye otel açma hedeflerimizden bir ta­nesini daha hayata geçirdiği­mizi gösteriyor. Çok yakın zamanda yeni açılışlara imza ataca­ğız. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz var. Kuşadası, pazar çeşitliliği ve turizm potansiyeliyle bu hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak” dedi. Bezaroğlu, Kuşadası’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turizmin parlayan bir yıldızı olmaya devam edeceğini vurguladı. Elite World Hotels & Resorts CEO'su Orkun Petekçi, otelin 8 milyon Euro tutarındaki tadilat sürecinin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirtti. “136 oda, kongre salonları, konsept restoran ve barlar ile misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” diyen Petekçi Kuşadası’nın yılın 12 ayı yaşayan bir bölge olduğunu vurguladı. Hem yaz hem de kültür turizmi için dünyanın pek çok köşesinden gelen turistlere hizmet vermeye hazır olduklarını belirten Petekçi yerli turistin de bölgede önemli bir ağırlığı olduğunu vurguladı. 2024'ün açılış yılı olması nedeniyle yılı yüzde 65 doluluk oranıyla kapatacaklarını söyleyen Petekçi turizm sektöründe yaşanan zorluklara da değindi. Maliyetlerin her geçen gün yükseldiğine işaret ederek ”Personel bulma konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yeni nesil, bizimki gibi zor mesleklere mesafeli” şeklinde konuştu.