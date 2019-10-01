En özel doğum günü

Her yaş, içinde farklı duyguları ve tecrübeleri barındırıyor. Ancak bazıları var ki asla unutulmuyor. Örneğin Avivasa CEO’su Fırat Kuruca, Roma’da kutladığı 46 yaş doğum gününü en özel anılarından biri olarak anlatıyor. Bosch Türkiye CEO’su Steven Young ise “Acarlı Gençler” adını verdiği arkadaş grubunun organize ettiği 50 yaş doğum gününde sabaha kadar eğlendiğini söylüyor. İş dünyasına, “En özel doğum gününüzü anlatır mısınız” diye sorduk, işte aldığımız cevaplar…

Doğum günleri, kendimizi “özel” hissettiğimiz, kutlamayı hak eden özel anlar… Her yaşın ayrı heyecanı, yeni başlangıçları var. Ancak bazı doğum günleri, unutulmaz bir anı olarak hafızamıza kazınıyor. CEOLife ile şimdiye kadar kutladıkları en özel doğum günlerini paylaşan yöneticiler, özellikle 40-50 gibi olgunluk dönemlerine adım attıkları yaşları ayrı bir yere koyuyor. Örneğin Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “İnsan 50 yaşında hayatta gerçekten nelerin önemli olduğunu, önceliklerini daha iyi anlıyor; hayatının, sevdiklerinin değerini daha iyi görüyor. Hayata bir kez daha başlıyor adeta” diyor. Bu özel günleri anlamlı kılan bir diğer değer ise aile ve arkadaşlar. Yöneticilerin hepsi, unutamadıkları doğum günü partilerinde yanlarında sevdiklerinin olduğunu anlatıyor. Bu yıl 32 yaşına giren genç iş insanı Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, annesi Arzu Hanım’ın organize ettiği doğum günü partisinin kendisi için çok önemli olduğunu söylüyor. Aynı şekilde NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da eşi ve kızlarının tüm evi süsleyip ona hazırladığı sürpriz doğum gününün, diğerlerinden farklı bir anlam taşıdığını ifade ediyor.

“YENİ HAYATIMIN İLK GÜNÜ”

Hangi yaşa nasıl girildiği, kimlerin yanınızda olduğu doğum günlerini özel kılan detaylar. Bazen de hayatın karşımıza çıkardığı olumsuzluklarla ettiğimiz mücadele, VMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediçeler’in dediği gibi “yeni bir yaşamın” başlangıcı oluyor. Mediçeler, geçen yıl 21 Mart’ta geçirdiği akciğer nakli ameliyatını, kendisi için milat kabul ediyor. “9 saat süren bu ameliyat benim yeni doğum günüm oldu. Bu vesileyle ameliyatımı gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Erdal Taşçı’ya ve tüm ekibine tekrar teşekkür ediyorum” diyor. Bu özel günü, ailesi ve kardeşleriyle birlikte sevdiği bir restoranda kutlayan Mediçeler’in sayfalarımızda gördüğünüz fotoğrafları da aynı akşamdan. “Hayatta önceliklerimi yeniden belirlediğim, her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi içime daha fazla sindirdiğim ve yeniden sağlığıma kavuştuğum yıl olduğu için benim için çok özel bir gündü” diyen Mediçeler, kendini en farklı hissettiği yaşın ise 21 yaş olduğunu belirterek şöyle konuşuyor: “21’inci yaşımı kutladığım doğum günümde kendimi farklı hissetmiştim. Çünkü üniversiteyi yeni bitirmiştim ve önümde yeni ve güzel bir hayat vardı. Mutlu, umutlu, heyecanlı zamanlardı, hala da öyle gerçi…”

“50 YAŞ, OLGUNLUK ÇAĞININ BAŞLANGICI”

Her yaş özeldir. Ancak 30, 40, 50 gibi yaşların kutlamasının diğerlerine göre biraz daha özenli olduğu bir gerçek. CEO’lar için de en anlamlı doğum günleri, genellikle bu yaşlara adım atarken gerçekleşiyor. Örneğin Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 50’nci yaş gününün kendisi için çok özel bir doğum günü olduğundan bahsediyor. Eşinin, Nane’nin hem dostları hem çalışma arkadaşlarının dahil olduğu bir kutlama filmi hazırladığını anlatan iş insanı, “Bu filmi yine sürpriz şekilde düzenlenen kalabalık bir dost ve aile yemeğinde hep birlikte izledik. Tüm sevdiklerimin benimle ilgili güzel sözlerini ve iyi dileklerini bu dost ortamında duymak çok mutluluk vericiydi” diyor. Nane, 50’nci yaşının kendisine hissettirdiği duyguları ise şu sözlerle paylaşıyor: “50 yaş, insanın tam anlamıyla olgunluk döneminin başlangıcı olması nedeniyle özel bir yaş bana göre. İnsan 50 yaşında hayatta gerçekten nelerin önemli olduğunu, önceliklerini daha iyi anlıyor. Hayatının, sevdiklerinin değerini daha iyi görüyor. Hayata bir kez daha başlıyor adeta. Bu yaşıma böyle bir kutlamayla girmek çok unutulmaz bir anı olarak yer aldı hayatımda.”

“40 YAŞIN ÖZEL BİR YERİ VAR”

Unutamadığı doğum günü kutlamasının, 40 yaş doğum günü olduğunu belirten Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, bu özel kutlamayı çok sevdiği mekanlardan biri olan Karaköy’deki Ferah Feza’da gerçekleştirmiş. “Eski ve yeni iş arkadaşlarım ve ailemle bir arada olduğum unutamayacağım bir kutlama olmuştu” diyen Karaibrahimoğlu, şöyle konuşuyor: “40 yaşın, insan hayatında hep çok özel bir yeri olduğu söylenirdi ve o yıl benim için de gerçekten özel bir dönemdi. Aynı zamanda Penti’de çalışmaya başladığım dönemle eş zamanlıydı. Yeni yaş, bana yeni bir iş, yepyeni dostluklar kazandırmıştı. Özellikle doğum günü pastamı asla unutmayacağım. O dönemin en trend, aynı zamanda Penti’nin en çok satışını yaptığı çorabı olan file çoraplı bir pasta hazırlanmıştı. Aynı gece ben de DJ setinin başına geçerek kutlamaya katılan tüm dostlarıma müzik yapma şansına sahip olmuştum.” Mert Karaibrahimoğlu’nun kendini en farklı hissettiği yaş ise ilk kez babalık duygusunu yaşadığı 28. Bu dönemde farklı ve yeni duygularla tanıştığını anlatan yönetici, “Bir çocuğun size verdiği ve benzeri olmayan sevgi ve sorumluluk duygusu hayata bakış açınıza başka bir boyut kazandırabiliyor. 28 yaş, ilk kez babalık duygusunu tattığım yaş olması nedeniyle hep ayrı bir yerde benim için” diyor.

AİLEYLE MUTLU ZAMANLAR

Yoğun bir tempoda iş yaşamını sürdüren iş insanları için aileleriyle geçirdikleri anlar çok önemli. Dolayısıyla aileyle kutlanan doğum günleri de hayatlarında özel bir yer tutuyor. Örneğin haziran ayında 32’nci yaş gününü kutlayan Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, bu doğum gününü “en özel” olarak tanımlıyor. “Annem Arzu Sabancı’nın organize ettiği doğum günümü, ailem ve arkadaşlarımızla kalabalık bir şekilde ailemin evinde kutladık. Son yıllarda ailemle hiç doğum günü kutlamamıştım. Tüm aile bir aradaydık, o sebeple benim için hepsinden daha özeldi” diyor. NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da geçen yıl kasım ayında kutladığı doğum gününün diğerlerinden çok farklı olduğunu söylüyor. “Eşim ve çocuklarım, kendi elleriyle tüm evi süsleyip büyük bir sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Şaşırdım ve çok mutlu oldum” diyor. Timur, kendisini farklı hissettiği yaşın ise 32’nci yaşı olduğunu belirtiyor. Bunun nedenini ise “Çünkü o gün baba olmuştum” sözleriyle açıklıyor.



“EN DEĞERLİ HEDİYEMİ ALDIM”

NEVZAT AYDIN YEMEKSEPETİ CEO’SU



41 YAŞ SÜRPRİZİ Son üç doğum günümü ofiste çalışanlarla birlikte kutladım. Üçü de Yemeksepeti çalışanlarının sürpriz organizasyonlarıydı. Şölen havasında, her detayı ince düşünülmüş farklı temaları olan partilerdi. 2017 yılında 41 yaşıma, ofiste Yemeksepeti çalışanlarından oluşan müzik grubunun verdiği harika bir konserle girdim. Yine aynı gün en değerli hediyemi de onlardan aldım. Benim için kendi fotoğraflarını kullanarak müthiş bir hamburger yiyen Nevzat portresi yapmışlardı. Hala odamın baş köşesinde durur.

GODFATHER TEMASI Geçen yıl ise sevdiğim yemeklerden oluşan bir konsept hazırlamışlardı. Hep birlikte Karadeniz müzikleri eşliğinde uzun ve enfes bir öğle yemeği yemiştik. Bu yıl hazırladıkları tema ise Godfather’dı. Şirkete adımımı attığım anda gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok şaşırmıştım. Şirketi adeta Güney İtalya sokaklarına çevirmişlerdi. Girer girmez üst kattan aşağı sarkıtılan devasa Foodfather afişine de çok gülmüştüm.











“EN ANLAMLI KUTLAMA 46’NCI YAŞ GÜNÜMDÜ”

FIRAT KURUCA AVIVASA CEO’SU



ROMA’DA UNUTULMAZ AN Benim için en anlamlı ve özel doğum günüm, 46 yaşıma bastığım 2013 yılıydı. Roma’da düzenlenen Fiat 500 turuna katılmıştık. Doğum günü hediyemi o zamanlar kız arkadaşım, şimdi hayat arkadaşım olan sevgili eşim organize etmişti. Bu nedenle benim için çok özel ve unutulmaz bir anı.

YENİLİKLERLE DOLU YAŞ Farklı hissettiğim yaş 50 diyebilirim. Orta yaşa geçiş, CFO’su olduğum AvivaSA’da CEO görevine gelerek kariyerimde yeni bir dönem ve evlilik nedeniyle yeniden aile olmak gibi birçok değişikliğin bir arada yaşandığı, yeniliklere adım attığım bir yaş oldu.







