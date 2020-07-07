Farklı mevsimların insanıyım

TEPTA Aydınlatma Genel Müdürü Robi Ebeoğlu, günlük stres ve kaos ortamından çıkmak için pek çok ilgi alanına sahip olduğunu söylüyor. Tek yönlü bir insan olmayı beceremediğini belirten yönetici, kendisini “Birçok mevsimin adamı” olarak tanımlıyor ve bu hobileri şöyle sıralıyor: “Spora meraklıyım ve kış aylarında kayak yapmak için mutlaka bir mola veririm. Diğer yandan su beni her zaman çekmiştir, düzenli olarak yüzmeye çalışıyorum. Müzik de tutkularım arasında. Meraklı bir klasik müzik ve caz dinleyicisiyim. Tarihle alakalı kitapları da severim. Diğer bir merakım antika obje toplamak. Küçük de olsa bir tespih koleksiyonum var. Bir de vazgeçemediğim BMW/GS motosikletim ve Fenerbahçe basketbol takımı var.”

DOĞAYA SAYGI ARTIYOR

“Motosikleti trafik yoğun şehrimizde sürekli bir ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Günlük yaşantımın vazgeçilmez bir parçası. Fenerbahçe basket kombine biletimle yıllardır maçlara giderim ve takıma yurt dışı da olmak üzere bazı maçlarda eşlik ederim. Antika objeler için Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki pazarları geziyorum. Türkiye’de de az da olsa fırsatları kaçırmıyorum.”

