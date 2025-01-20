Gedik Eğitim Vakfı 30. yılını kutladı

Geceye ünlü sanatçılar Cem Mansur, Zuhal Olcay ve Mert Fırat da katıldı. Gecenin ev sahipliğini Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik yaptı. Gecede, Zuhal Olcay ve Gedik Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Etkinliğin sunuculuğunu ise Hande Demirel üstlendi.

Gedik Eğitim Vakfı’nın eğitim, üretim ve paylaşım yoluyla bireylerin haklardan eşit yararlanması ve refahı yüksek bir toplum için çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik “Bugün burada Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın 30. Yılını kutlamak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Rahmetli babam vizyoner bir liderdi. Ülkesine, toplumuna önemli değerler bıraktı. Kaynağı, ticareti, yönetimi ve herseyde önemlisi insan odaklı yaklaşımı öğretti. Ardından işleri devam ettirmek onun bana öğrettikleri rehberliğinde zor olmadı. Sanayici, üretici bir kadın olarak toplumun refahı için çalışmak babamdan devraldığım en önemli miras oldu. Gedik Eğitim Vakfı’nda bayrağı geleceğe taşımak içine çalışıyoruz. Ekonomik başarıların yanında toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Gedik Eğitim Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecek ve topluma, eğitime, insanımıza katkı vermeyi sürdürecek” dedi.

Kaynağa kadın eli değiyor…

Gecenin özel konukları arasında, kadın kaynakçılar da yer aldı. Vakıf, kadınların kaynak alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını destekleyen projeleriyle dikkat çekti. Kadın kaynakçılar, "Kaynak işi erkek işi" anlayışının dışına çıkarak, mesleğin cinsiyeti olmadığını ve eğitimle her işin herkes tarafından yapılabileceğini bir kez daha kanıtladılar. Kadın kaynakçılar yetiştirmenin her zaman hayali olduğunu vurgulayan Hülya Gedik “Kaynak işi erkek işi denilir. Zordur, kirlidir. Oysa ben mesleğin kadını erkeği olmadığını, eğitim ve emekle her işin herkesçe yapılabileceğine inanıyorum. Nitekim kadın kaynakçı eğitimlerine başladıktan sonra da bu düşüncem teyid edildi. Kadınlarımız ezber bozdu ve çok iyi kaynakçılar oldular” dedi.