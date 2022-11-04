Golf tutkunları Lumberjack Golf Cup’ta buluştu

FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’ın ev sahipliğini üstlendiği, Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Kıvanç Oktay gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu turnuva 3 gün sürdü.

Doğa ve şehir hayatının ikonik markası Lumberjack sponsorluğunda gerçekleşen Lumberjack Golf Cup, iş ve cemiyet hayatından golf severleri Kemer Country Golf Club’ta bir araya getirdi. Junior ve yetişkin kategorilerinde 3 gün süren turnuvada 250 golf sporcusu yarıştı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tüm turnuva boyunca bando takımının eğlenceli ritimleri ile buluştuğu mücadelede FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, kupa alanları tebrik etti. Ziylan, tüm katılımcılara ve Kemer Golf Kulübü’ne ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti.

TURNUVA HEYECANI NEFES KESTİ

Teksas Scramble formatında ikili takım halinde oynanan turnuvada, gross birinciliğini Kemal Veli ve Mehmet Kazan’ın takımı kazanırken, gross ikinciliğini Timuçin Başar – Ogün Çay aldı. Gross üçüncülüğünü Selim Esemenli – Oğuz Şenol Yüce’nin takımı alırken, gross dördüncülüğünü ise Evrim – Selçuk Çetin çifti kazandı.

Net takım birinciliğini kazanan isimler ise Ataşehir Golf Kulübü’nden Murat Karaduman – Cüneyt Sapmaz’ın takımı olurken, ikinciliği Kemal Veli – Mehmet Kazan aldı. Üçüncülük ödülünü Neriman Erim – Cengiz Şahin, dördüncülüğünü Asuman-Hüseyin Alp çifti, beşinciliği ise Cemal Demirören – Kıvanç Oktay takımı kazandı.

Kazananlara kupalarını Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Revna Demirören ve Mahmut Ziylan verdi.

JUNIORLAR DA SAHADA

Turnuvada geleceğin yıldız adayları, kupalarını Kemer Country Junior Kaptanı Julia Zülfikari’nin elinden alırken, Junior gross kategorisinde Can Marko Özdemir ve 9 çukur akademi oynayan Emin Zülfikari gross birinciliğini elde etti.

Turnuva kapsamında “Özel Ödüller” de sahiplerini buldu. “Kadınlar En Uzun Vuruş”u Evrim Çetin, “Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü”nü ise Mert Kızılkaya aldı. “Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülü”ne ise İhsan Kızılkaya adını yazdırırken, kadınlarda Çağla Metin kürsüye çıktı.