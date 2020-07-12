Hat sevgisi koleksiyoner yaptı

Özgül ile bu iki tutkusu ve iş hayatı dışındaki hobilerine ilişkin konuştuk...

BABASININ HAT SANATINA KARŞI OLAN ILGISINDEN ETKILENEN ÖZGÜL HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI ÖMER FARUK ÖZGÜL, 25 YILDIR HAT ESERLERI BIRIKTIRIYOR. BUGÜN GENÇ HATTATLARIN ÖZGÜN ESERLERINDEN OLUŞAN 80 PARÇALIK BIR KOLEKSIYONA SAHIP OLAN ÖZGÜL’ÜN DIĞER TUTKUSU ISE TESPIHLER… ÖYLE KI MANEVI DEĞERI AĞIR BASAN 100’ÜN ÜZERINDE TESPIHTEN OLUŞAN ÇOK ÖZEL BIR KOLEKSIYONU VAR. ÖZGÜL, KOLEKSIYONUNUN EN NADIDE PARÇASININ ISE MAMUT DIŞINDEN OYULMUŞ, OSMANLI PADIŞAHLARININ RÖLYEFLERININ BULUNDUĞU TESPIH OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

Temelleri 25 yıl önce atılan Özgül Holding, başlangıçta proje geliştirme ve proje yönetimi şirketi olarak faaliyet gösterdiği enerji sektöründe bugün yatırımcı kimliğiyle varlık gösteriyor. Özgül Holding’in yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Özgül ise tam bir hat sanatı tutkunu… Küçüklüğünde babasının bu sanata yönelik ilgisinden etkilenen Özgül, 1993 yılında hat koleksiyonu yapmaya başlamış. Bugün ise 80’in üzerinde hat eserinden oluşan bir koleksiyona sahip. Özgül ayrıca tespihlerle de ilgili. Öyle ki 100’ün üzerinde parçadan oluşan özel bir tespih koleksiyonu da var. Özgül ile bu iki tutkusu ve iş hayatı dışındaki hobilerine ilişkin konuştuk:

Hat sanatına ilginiz ne zaman başladı?

Hat sanatına karşı olan tutkum lise yıllarıma dayanıyor. 14 yaşındayken kaligrafi yazı tipinin zarafeti ve estetiğinden etkilendim. Bu alana ilgim de o dönemde başladı.

Bu merakınızda sizi etkileyen birileri oldu mu?

Babam hayatımdaki en önemli rol modellerimden biri… Kendisinin hat sanatına karşı muazzam bir ilgisi vardı ve bu sanat dalı hakkında benimle duygu ve düşünlerinipaylaşırdı. Şimdi geriye dönüp baktığımda babamın hat sanatına karşı olan sevgisinin merakımı körüklediğine inanıyorum.

Ne zamandır hat koleksiyonu yapıyorsunuz?

Geçmişten beri hat sanatıyla yakından ilgileniyorum, bu ilgimi 1993 yılında koleksiyonerliğe taşıdım.

Koleksiyonunuz kaç eserden oluşuyor? Kimlerin eserlerini topluyorsunuz?

Özel parçalardan oluşan hat koleksiyonum yaklaşık 80 adedin üzerinde eserden oluşuyor. Eserleri toplama süreci gerçekten benim için çok değerli… Son zamanlarda ünlü hattatların eserlerinden çok bu alanda henüz isim yapmamış ancak gelecek vaat eden hattatların ve genç sanatçıların eserlerini koleksiyonuma ekliyorum.

Eserlerinizi nerelerde sergiliyorsunuz?

Henüz bir sergi gerçekleştirmek gibi bir düşüncem bulunmuyor. Aslında yapmayı da pek planlamıyorum. Koleksiyonuma dair parçaları, evimde ya da ofisimde konumlandırmayı tercih ediyorum.

Eser seçimlerinizi neye göre yapıyorsunuz?

Ağırlıklı olarak koleksiyonuma baktığımda klasik hat sanatına ait olan özgün eserlerden yana tercihim ağırlık kazanıyor.

Koleksiyonunuzu genişletmeye devam ediyor musunuz?

Hat sanatı benim tutkum, hayatımın olmazsa olmazlarından… Tabii ki bu değerli sanata dair her zaman bambaşka bir tecrübe ile karşı karşıya kalıyorum. Dolayısıyla da koleksiyonumu genişletmeye devam ediyorum.

Tespih koleksiyonunuz olduğunu da biliyoruz. Bu alana ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Şu anda kaç tespihiniz var?

Tespih koleksiyonuma yine hat koleksiyonum gibi aynı yılda 1993’te yapmaya başladım. 100’ün üzerinde tesbihten oluşan çok özel bir koleksiyonum var.

Koleksiyonunuza eklediğiniz tespihlerde hangi özellikleri arıyorsunuz?

Tespih seçimlerimde öncelikli olarak el emeğine ve ustalığa çok önem veririm. Kıymetli taşlardan daha çok değerli el işlemelerinin dizilmiş olduğu parçalara bakarım.

Aralarında en özel olanları hangileri, ne yönleriyle özeller?

Maneviyatın hayatın her alanında paha biçilemez bir değer olduğuna inanırım. Bundan dolayı manevi değerleri ağır basan tespihler, koleksiyonumda yer alan parçalar arasında en özel olanlardır. Mamut dişinden oyulmuş, üstünde tüm Osmanlı padişahlarının rölyeflerinin bulunduğu tespihim, bu anlamda koleksiyonumun nadide bir parçası.



“Londra’nın yeri ayrı”



TARİH KİTAPLARINI SEVİYOR Tarihe çok büyük bir ilgim var. Uygun olduğum vakitlerde tarih kitaplarını karıştırmaktan ve geçmişe dair bilgiler öğrenmekten büyük bir keyif alırım. En son okuduğum kitap, İngiliz araştırmacı yazar Martyn Downer’ın “Nelson’s Lost Jewel” adlı kitabı oldu. Hikayesi ise beni derinden etkiledi. Kitap, III. Sultan Selim’in İngiliz Amiral H. Nelson’a üstün başarısından dolayı vermiş olduğu elmas çelengin hikayesini anlatıyor.

SAKLI GÜZELLİKLER İşimden dolayı sık sık seyahate çıkıyorum. Seyahatlerim ağırlıklı olarak yurt içinde İstanbul-Ankara-Bodrum, yurt dışında ise İstanbul-Londra-Hamburg üçgeninde gerçekleşiyor. Seyahat sırasında yoğun bir toplantı maratonum oluyor. O yüzden iş için gittiğim şehri keşfetmeye çok fazla vakit ayıramayabiliyorum. Üniversite öğrenimim ardından bir süre kadar Londra’da yaşadım. Bundan dolayı Londra’nın benim için çok özel bir yeri var. Ayrıca işimden dolayı ülkemizin en uç noktalarına gitme fırsatım oldu. Gerçekten o kadar saklı güzelliğe sahip şehirlerimiz var ki tarihiyle ve mimarisiyle etkilenmemek mümkün değil.











İş dışında neler yapıyor?



RESİMLE DE İLGİLİ Sanatın pek çok farklı dalını yakından takip ederim fakat maalesef sanata karşı bir yatkınlığım bulunmuyor. Ancak, olmasını çok isterdim. Resme karşı olan ilgim de daha çok eserleri takip etmekten geçiyor. Çocukların ve gençlerin kendilerini resim dalında geliştirebilmeleri için onlara özel bir platform kurduk. Bu platformda gençlerimiz için resim yarışmaları düzenliyoruz. Kurumsal olarak sponsorluklarımızı da ağırlıklı olarak bu alanda gerçekleştirip genç yetenekleri destekliyoruz.

GÜNE ERKEN BAŞLIYOR Güne erken başlamaktan büyük bir keyif alırım. Sabah saat 05.30 gibi uyanıp ofise erkenden gelirim. Günün büyük bir bölümünü ofiste geçiriyorum. Ardından günün yorgunluğunu ailemle birlikte keyifli aktiviteler yaparak üzerimden atarım. İş yoğunluğundan kalan tüm vakitlerimi ailemle geçirmek önceliğimdir. Hafta sonu özellikle pazar kahvaltılarımızı ailemle beraber yapmak, haftanın tüm koşuşturmacasını geride bırakmamı sağlıyor. Bunun yanı sıra eşimle beraber yaptığımız sahil yürüyüşleri de beni dinlendirir.







