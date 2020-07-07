Her gün 10 dakika içime dönüyorum

Özellikle programlı ve düzenli çalışmanın stresi azalttığına inanan Zade Vital Genel Müdürü K.Taha Büyükhelvacıgil, yaşadığı herhangi bir stresi de ev hayatına taşımamaya dikkat ediyor. Ailesi ve dostlarıyla zaman geçirmenin kendisini rahatlattığını söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Ne kadar yoğun olursam olayım, günün mutlaka belirli bir saatinde 10 dakika da olsa sessiz sakin bir ortamda kalmaya çalışıyorum, içime dönüyorum. Günün koşuşturmacasından arınıp sadece kendime dönüp kısa bir süreliğine kendimi izole ederim. Stres yaratan konulardan kısa bir süre olsa da uzaklaşarak ilgi odağımı değiştirmek bana iyi geliyor. Müzik dinlemek, sohbet etmek, farklı ve ilginç konular üzerine araştırma yapmak stresle başa çıkma yollarımdan birkaçı.”

KIZIMLA VAKİT GEÇİRİYORUM

“Bana iyi hissettiren aktivitelerin başında tempolu yürüyüş yapmak ve kızımla vakit geçirmek geliyor. Kızımla beraber İstanbul’da müze, sergi ve doğa parklarına gidiyoruz. İstanbul’u bir çocuğun gözünden görmek beni gerçekten keyiflendiriyor. Bunların dışında çok fazla televizyon kültürüm yok ancak belgesel programları izlemekten ve biyografi okumaktan keyif alıyorum.”

