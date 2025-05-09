Hizmet sektörüne 12,5 milyon euroluk yatırım

SPA & Wellness alanındaki Qualia markasıyla büyümeye devam eden Gündüz Grup, yeme-içme sektörüne yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Grup, son beş yılda hizmet sektörüne toplam 10 milyon Euro yatırım yaparken, 2025 yılı içinde Bodrum, Diyarbakır ve Kıbrıs’ta açılması planlanan yeni Qualia şubeleri için 2,5 milyon Euro’luk ek yatırım gerçekleştirdi.

2009 yılında kurulan Qualia SPA & Wellness, İstanbul’da Radisson Blu, Mövenpick, Marriott, Hilton gibi zincir otellerin de aralarında bulunduğu 13 lokasyonda faaliyet gösteriyor. Ayda ortalama 10 bin kişiye hizmet sunan marka, spa, masaj, fitness, sauna ve kişisel bakım alanlarında çalışıyor. Şirket, bu hizmet ağıyla 400 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Gündüz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gündüz, “Hizmet sektöründeki yatırımlarımızı, sadece büyüme değil aynı zamanda uzmanlaşma hedefiyle planlıyoruz. Qualia’yı yalnızca bir spa işletmesi olarak değil, baştan sona proje geliştiren ve hizmet sunan bir yapı olarak konumlandırıyoruz” dedi.

2025 itibarıyla Türkiye genelinde daha fazla lokasyonda yer almayı hedeflediklerini belirten Gündüz, “Yeni açılacak şubelerle birlikte Bodrum Akyarlar’da hizmete başladık. İstanbul Bomonti, Diyarbakır ve Kıbrıs’ta da kısa sürede devreye alacağız. Bu süreçte Ant Yapı ve Caba Grup’la yaptığımız anlaşmalar kapsamında toplam 8 otelde Qualia markasıyla yer alacağız” ifadelerini kullandı.

Gündüz, spa işletmeciliğinin yanı sıra mimari danışmanlık ve anahtar teslim tasarım hizmetleri sunduklarını da belirterek, “Şu anda Bursa’daki Swissotel ve Kıbrıs’taki bir otel zinciriyle proje geliştirme aşamasındayız. Sadece son kullanıcıya değil, yatırımcıya da katma değer sunan bir sistem kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Grubun yatırım yaptığı bir diğer alan ise gastronomi. 2024 yılında Karaköy’de açılan Abdi Bey Lokantası ve Perri Karaköy projelerine toplam 2 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar, The Galata Hotel MGallery’nin terasında fine dining konseptiyle başlatıldı.

Gündüz, gastronomi yatırımlarına ilişkin olarak “Karaköy’de turistik yoğunluğun ve yeme-içme kültürünün kesiştiği bir lokasyonda hizmet veriyoruz. Restoranların yanı sıra otellerin tüm yeme-içme operasyonlarını da biz üstleniyoruz. MGallery’de elde ettiğimiz tecrübe sayesinde farklı zincir otellerden benzer iş birlikleri için teklifler alıyoruz” açıklamasında bulundu.