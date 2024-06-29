İDO, Kurban Bayramı'nda 700 bin yolcu 185 bin araç taşıdı

9 günlük Bayram tatili süresince toplamda 4 bin sefer düzenleyen İDO, yolcu sayısında 700 bini aşarken; arabalı vapurlar aracılığı ile yaklaşık 185 bin aracı güvenli bir şekilde taşıdı.

9 günlük Bayram tatili süresince toplamda 4.000 sefer düzenleyen İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.) yolcu kategorisinde 700 bini aşan rakamlara ulaşırken, Arabalı vapurlar aracılığı ile yaklaşık 185 bin aracı güvenli bir şekilde taşıdı.

İDO, Kurban Bayram süresince, 12.000’in üzerinde yolcuyu tatilcilerin gözde destinasyonu Ege Adaları’na güvenle ulaştırdı. Tüm seferlerde maximum dakiklik oranına sahip İDO, Kuşadası’ndan Patmos ve Samos’a; Seferihisar-Samos’a; Bodrum Turgutreis-Leros, Kalymnos ve Patmos’a haftanın çeşitli günlerinde seferler düzenliyor.

Yunan Adaları’na kapıda vize imkanı

Ege’nin muhteşem doğasında tatil yapmak isteyenler İDO’nun Ege Adaları seferlerini kullanarak, Yunan Adaları’na kapıda vize uygulamasıyla rahatlıkla giriş yapabiliyor. Ayrıca İDO’nun Ege Adaları’na yönelik seferlerinde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanılıyor. Bu da yolculuğu hem keyifli hem de hızlı hale getiriyor.

Diğer yandan İDO, tatilcilere Marmara Bölgesinden Ege bölgesine transfer güzergahı olan Osmangazi Köprüsü’nde yığılan trafiğe çare sunarak; Eskihisar-Topçular, Yalova-Pendik, Yalova- Yenikapı hatlarında arabalı vapur imkanı ile konforlu ve eğlenceli bir yolculuk deneyimi yaşattı. Böylece tatilciler yorulmadan evlerine dönüş yaptı.











