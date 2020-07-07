İstanbul'un sokaklarını keşfediyorum

İlk profesyonel fotoğraf makinesini 20 yıl önce alan Conrad İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas Jersabeck, o günden beri fotoğrafçılıkla ilgileniyor. 4 yıldır İstanbul’da ikamet eden yönetici, şehrin kültürü ve zengin tarihinden çok etkilendiğini söylüyor. Her ne kadar korona günlerinde çıkamasa da Karaköy, Moda, Cihangir, Galata, Tarihi Yarımada’nın tamamı ve Sultanahmet’in İstanbul’un en sevdiği semtleri olduğunu belirtiyor ve “Bu semtlerdeki ilginç mimari özelliklere sahip binalar, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve küçük kafeler ilgimi çekiyor. İstanbul, fotoğraf tutkunlarını tatmin edebilecek, her köşesi sürprizlerle dolu özel bir şehir” diyor.

“TEK BAŞIMA FOTOĞRAF ÇEKMEYİ SEVİYORUM”

“Fotoğraf çekerken genellikle yalnız başıma yürüyüp keşfetmeyi seviyorum. Bakış açımı geliştirebiliyor, ayrıntılara odaklanabiliyorum. Mimari özelliklerini beğendiğim binaları ve iç mekanları fotoğraflamayı seviyorum. Otel ve restoranlara ait konseptlerden, özel sunumlara sahip yiyeceklerden ve manzara fotoğrafı çekmekten hoşlanıyorum.”