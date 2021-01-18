Kadın liderin denge arayışı

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

İŞ HAYATINDA YAPILACAKLAR LISTESI UZUN… BUNA BIR DE ANNELIK VE EV YÖNETIMI EKLENINCE KADIN LIDERLERIN IŞ-YAŞAM DENGESİNİ KURMASI OLDUKÇA ZORLAŞIYOR. ANCAK HER ALANDA GÜCÜNÜ ORTAYA KOYAN KADINLAR, BU SÜRECI YÖNETME KONUSUNDA DA MUHTEŞEM BIR PERFORMANS SERGILIYOR. İŞ VE ÖZEL HAYAT ARASINDA DENGE KURMAYI BIR STRES UNSURU HALINE GETIRMEDIKLERINI SÖYLEYEN KADIN LIDERLER, ÖNCELIKLERINI BELIRLEYIP YAPTIKLARI KUSURSUZ PLANLAMAYLA HEM IŞE HEM ÇOCUKLARA HEM DE SOSYAL HAYATA YETIŞIYOR.

Cinsiyet fark etmeksizin başarının ve mutluluğun formülü aslında net… Dengeyi kurabilen kazanıyor. Fark şu ki kadın liderlerin başarılı olmak için hala evdeki işleri yoluna koyması, çocukların dersleriyle ilgilenmesi ve hem işte hem iş dışı yaşamda daha planlı olması beklenebiliyor. Toplumsal düşünce kalıpları, kadınlar dünyayı da yönetse değişmiyor. İş yaşamında başarı elde eden kadın liderler de bu çok bilinmeyenli denklemin kahramanları olarak öne çıkıyor. Üstelik kadın liderler, aktif ve tempolu iş yaşamları için gereken enerjiyi de sosyal hayattan, aileden ve sevdiklerinden alarak zorlukları kolaya çeviriyorlar. İş yaşamında sorumluluklarının daha fazla olmasını bir stres unsuru yapmayan kadın liderlerin ortak noktası, iş ve özel yaşamı keskin çizgilerle ayırmamaları. Örneğin Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “Ben işte nasılsam, evde de öyle yaşayan biriyim. Kendimi işteki Ahu ve evdeki Ahu diye ayırmıyorum” diyor. Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, hobileriyle işteki yaratıcığını da beslerken Doğan Sigorta Brokerlik CEO’su ve Sigorta Rensürans Derneği Başkanı Selcen Gür, haftada bir kere sevdiği arkadaşlarıyla bir araya gelerek stres atıyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin kadın liderlerine, iş-yaşam dengesini nasıl sağladıklarını sorduk. İşte aldığımız yanıtlar…

HOBİLER İŞ HAYATINI BESLİYOR Yoğun iş temposunda fırsat bulduğu her anı aileleri ve dostlarıyla geçirmeye çalışan kadın liderler, hobilerine zaman ayırarak stresten uzaklaşıyor. Örneğin Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, hobisi olmayan insanın yaratıcılıktan uzaklaşacağını düşünüyor. “Bir önceki şirketimde, üst düzey yöneticiler olarak bize kendi potansiyelimizi ortaya çıkarma üzerine eğitim verilmişti. Orada gördüm ki kendini şarj etmezsen, potansiyelini çıkaramazsın. Bunun için de ruh ve bedeni iyi yönetmelisin. Zihin için de en çok hobilerin faydası var” diyor. Hayatını iş ve özel yaşam olarak keskin çizgilerle ayıramadığını belirten Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu, şöyle konuşuyor: “Son zamanlarda bana en heyecan veren aktivitelerden biri, fidanken aldığım ve saksıda büyüttüğüm iki çam ağacını ormana dikmek oldu. Doğayla bütünleşmek ve onun da parçası olmak bence iç huzurumuz için çok önemli. Bu nedenle çalışmadığım zamanlarda spor yaparak açık havada olmaya dikkat ediyorum.” Bir hobiye sahip olmanın her zaman insanı tazelediğine inanan Elmasoğlu, yelken yapıyor. Yelken sporunda karşılaştığı zorlukları iş hayatındaki zorluklara benzetiyor ve “Tüm bunların yanı sıra oğlumla vakit geçirmek olmazsa olmazım. Oğlumla bol bol oyun oynamaya, parka gitmeye ve bisiklete binmeye zaman ayırıyorum” diyor.

ZIHNIMI FARKLI KONULARA YÖNLENDIRIYORUM.



SELCEN GÜR

ÖNCELİKLER LİSTESİ Dengeyi sağlarken kadın yöneticiler için en önemlisi, önceliklerini belirleyip zamanı iyi planlamak. 28 yıl boyunca kurucusu olduğu Silk&Cashmere’in başında olan Ayşen Zamanpur, CEO’luk görevini oğluna devrederek devam eden CFO ve danışman görevleriyle yükünü hafifletse de tüm hayatını doğru planlamayla geçirdi. “Şirketin başındayken elimden gelenin en iyisini yaptım” diyen Zamanpur, deneyimlerini şöyle paylaşıyor: “İş hayatında yoğun dönemler, seyahatler olur ama o arayı bir şekilde planlar kapatır. Çocuklarım küçükken tüm veli toplantılarına, okuldaki gösterilere, pikniklere, yarışlara, etkinliklere gitmek, onlara yaş günleri düzenlemek ve onlarla oynamak önceliğimdi. Çocuklarla vakit geçirmek, 24 saat yan yana olmayı gerektirmez. Şu andaki yaşamım eskisine göre daha esnek ve rahat. Ancak eskiden haftanın her günü, tüm saatlerim dolu olurdu. Yine de sosyal yaşamımdan vazgeçmedim. Dost sohbetleri, kitap, müzik, konser, tiyatro, edebiyat, felsefe, sinema hayatımdan hiç eksik olmadı. Hiçbir zaman işle özel hayatımı dengeleme çabasında olmadım. İçimden gelen şeyleri planlayarak yapmaya çalıştım. “Madem çalışan kadınlar olarak her saatimizi planlıyoruz o halde kendimiz için de bu listeye bazı maddeler ekleyebiliriz” sözleriyle Doğan Sigorta Brokerlik CEO’su ve Sigorta Rensürans Derneği Başkanı Selcen Gür, aslında konuyu özetliyor. Gür, en çok, sevdiği arkadaşlarıyla birlikteyken stres atıyor. O yüzden listesine haftada bir kez kızlar toplantısı koyuyor. Hafta sonları eşi ve çocuklarıyla yaptığı kahvaltılarsa Gür’ü yeni hafta için şarj ediyor. Gür, “Zihnimi farklı konulara yönlendirmek bana iyi geliyor. Kurucusu olduğum Tara Kitap’la ilgilenmek, yeni çıkaracağımız kitaplarla ilgili çalışmak beni besliyor” diyor.

KALİTELİ ZAMAN YARATIYORUM”

Teknoloji de artık iş yaşam dengesini kurmada liderlere çok yardımcı oluyor. Farklı coğrafyaları yönettiği için web konferanslarını etkin kullandığını söyleyen Lilly İlaç İtalya, Orta Doğu Avrupa, Rusya-Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), İsrail Bölge Başkanı ve Genel Müdürü Huzur Devletşah, hem kendisi hem ekibi için esnek çalışma uygulamasının faydasına inanıyor. “Eskisi gibi sabah 8, akşam 5 rutinini günümüzde oluşturmak mümkün değil” diyen Devletşah, güne erken başlayarak kendisine ve ailesine zaman ayırabildiğine değiniyor. Hayatı bir terazi gibi düşündüğünü söyleyen Devletşah, “Ağırlıkları eşit şekilde dağıtıp dengeyi sağlamaya çalışıyorum” diyor. Devletşah, iş dışı yaşamında nelere önem verdiğini şöyle anlatıyor: “Kızım bu yıl üniversiteye başladı. Bir iş programım yoksa akşam yemeklerini birlikte yiyoruz. Akşam yemekleri, hepimizin sohbet ettiği, neşemizi, enerjimizi, günlük stresimizi paylaştığımız en kıymetli zamanlar. Kızımın çok küçük yaşlarından beri siyaseti ve toplumsal olayları da hep bu masada değerlendiririz. Böylece değişik ülkelerde, değişik kültürlerle yaşamamız dünya vatandaşı olmanın yanı sıra ülkemizin güncel konularına yakın olmamızı da sağlıyor. Hafta sonları ekibime acil durumlar dışında e-posta veya mesaj göndermeme prensibi edindim. Pazar akşamüstü e-postalarımı kontrol ediyorum ve haftalık planımı yapıyorum.”

SOSYALLEŞME, ENERJI OLARAK GERI DÖNÜYOR.

ÖZGE KILIÇ GÜLER

"EVE İŞ GETİRMİYORUM” Asus Türkiye Genel Müdürü Özge Kılıç Güler ise işlerini mesai saatlerinde tamamlayarak özel hayatını dengede tutuyor. Yoğun bir gündemi varsa o haftaya toplantı planlamıyor. Güler, uzun toplantıların enerjilerinden ve verimlilikten çaldığını düşünüyor ve eve iş taşımayı hiç doğru bulmuyor. Güler, şöyle açıklıyor: “Çünkü bizim ertesi sabah tekrar yüksek enerji ve motivasyonla işe dönüp bu enerjiyi ekibimizdeki kişilere aktarmamız gerekiyor.” Dinlenmiş bir beden ve zihin için yaptıklarını şöyle anlatıyor: “Minik bir bebeğim olduğu için sabah 05.30-06.00 arası güne başlıyorum. İş öncesi ve sonrasında genellikle kızımla ilgilenip onunla vakit geçiriyorum. O uykuya geçtiğindeyse kitap okuyorum ve farklı hobilerimle ilgileniyorum. Hafta içi nadiren de olsa akşama sarkan bir programım yoksa aktif olarak 8 saatimi işle geçiriyor, öğle yemeği arası vermiyorum. Hafta sonlarıysa ailemle birlikte genelde hobilerimize ve arkadaşlarımıza vakit ayırıyoruz. İş dışı sosyalleşme de genel kültür ve enerji olarak bizlere iyi geliyor.” Özge Kılıç Güler, ailesi ve hobileri olmadan bir yaşam düşünemiyor. Ancak çalışmadığı, kendini şirketine ve topluma faydalı hissetmediği bir yaşam da onun için mümkün değil... Bu iki durumu keskin zaman dilimleriyle birbirinden ayırmanın çok zor olduğunu belirtiyor ve “Zaman zaman birinden diğerine ağırlık vermek zorunda kaldığım oluyor. İş seyahatlerimden aileme ya da kendime vakit ayıramıyorsam akabinde kısa izinler alıyorum” diyor.



“İŞİM BENİM HOBİM”

Ahu Büyükkuşoğlu Serter FARK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI



DOĞRU EKİP

İşi, normal hayattan kesin çizgilerle ayırmayı doğru bulmuyorum. Çünkü işimi tutkuyla yapıyorum, benim hobim gibi. Bir şeyi tutkuyla yapmak diğer görevleri, sorumlulukları unutmak demek değil; sadece aralarında doğal akış sağlayabilmek, zaman zaman da bunları doğal şekilde birleştirebilmek demek. Tüm bunları yapabilmek için birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle aynı vizyona inanan ve koşan insanlar olması gerekiyor. Eğer birinin işini yapıyor mu diye kontrol edilmesi gerekiyorsa benim için doğru insan değildir.

AİLE DESTEĞİ

Hayat, hepimizin kendi sorumluluklarını yerine getirmesiyle sürüyor. Başta eşim bana çok destek oluyor. Kızlarımı da kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yetiştirmeye gayret ediyorum. İşte nasılsam evde de öyle yaşıyorum. Kendimi, işteki Ahu ve evdeki Ahu diye ayırmıyorum. Destek olan çok anlayışlı bir eş, ayakları üzerinde durabilen çocuklar, planlı programlı yaşamak, hayal kurabilmek, iyi ekip eşittir verimli iş-yaşam döngüsü diyebilirim.











“İŞ-İŞ DIŞI ZAMAN AYRIMI STRES YARATIR”

Filiz Akdede HP EMEA GENİŞ FORMATLI YAZICILAR SATIŞ BAŞKAN



ESNEK ÇALIŞMA

İş ve iş dışı zamanları keskin çizgilerle ayırmıyorum. Gerekliliklere göre farklı zamanlarda çalışabiliyorum. Yöneticim Amerika’da olduğu için zaman farkı nedeniyle gece katılmam gereken toplantılar da oluyor. Günümüzün dijital döngüsünde tamamen işten kopmak ya da zamanı bu şekilde yönetmeye çalışmak daha fazla stres yaratacağı için mevcut durumu bu haliyle yönetiyorum, şikayetçi de değilim. Esnek çalışma modeli iş dışı programlarımı da rahatlıkla organize etmeme olanak sağlıyor.

HAFTALIK PLAN

Hafta içi 08.30’da ofiste toplantılara başlıyorum. Akşam 17.30 civarında günü bitirmeye çalışıyorum. Eve dönüp kendime ve aileme zaman ayırdıktan sonra gece yaklaşık 30-45 dakika kadar mesajlarımı kontrol ediyorum. Cuma akşamları 17.00’de işlerimi toparlayıp ofisten çıkmayı hedefliyorum. Cumartesi hiç bilgisayar açmıyorum ama pazar akşamı yine 1 saat mesajlarıma göz atıyor, gelecek haftanın hazırlığını yapıyorum.

ARINMA YÖNTEMİ

Hafta içi mutlaka yürümeye, kısa da olsa koşmaya zaman ayırıyorum, fırsat bulursam pilates yapıyorum. Hafta sonu mutlaka doğa içinde olacağımız yerlere gidiyoruz. Bisiklet turu ya da uzun yürüyüşler yapıyoruz. Hafta sonu kitap okumak, yeni yerleri keşfetmek, film izlemek ve arkadaşlarımla buluşmaktan hoşlanıyorum.











“HAYATTA ÇEVİREBİLECEĞİMİZ TOP SAYISI SINIRLI”

Derya Matraş FACEBOOK ORTA DOĞU, AFRİKA VE TÜRKİYE BÖLGE BAŞKAN YARDIMCISI



PLANLI YAŞIYOR Hayatta dengelememiz gereken çok fazla sorumluğumuz var ve zamanımız çok sınırlı. Özellikle çalışan ve küçük çocukları olan anneler için durum daha da zor. Çalışan kadınların kariyerlerinin en verimli yılları genelde bu döneme denk geliyor. Büyük basamaklar çıkabilecekleri zamanda aile ve iş sorumluklarını birlikte kaldıramayıp pes edebiliyorlar. Bu dönemi başarıyla atlatmanın sırrı, çok iyi bir öncelik planından geçiyor.

TATİL TERCİHİ Hayatta çevirebileceğimiz top sayısı sınırlı ve hangi topları düşüreceğimize baştan karar vermemiz gerekiyor. Örneğin ben her hafta seyahat ettiğim bir tempoda sadece iş, çocuklar, uyku ve spora zaman ayırabiliyorum. Bu da aktif bir sosyal hayata izin vermiyor. Arkadaşlarıma yeterince zaman ayıramıyorum. Tatillerimizi genelde yeni yerler keşfetmektense Türkiye’de ailemizin yanında değerlendiriyoruz, çünkü aile bağlarının çocuklarımız için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. “

BİR GÜN NASIL GEÇİYOR? Sabah ailecek kahvaltı edip çocukları erken saatte okula bıraktıktan sonra okuldan ofise kadar 1 saat tempolu yürüyorum. Ekibim için bu saat, ofis saatim. İsteyen herkes önemli, önemsiz her şey için beni arayabilir. Ayrıca bu saatlerde ailemi ve uzun süredir görüşmediğim dostlarımı da arıyorum, Audible veya Blinkist üzerinden sesli kitap veya podcast dinliyorum. Böylece ofise geldiğimde, çocuklarım ve eşimle kaliteli zaman geçirmiş, sporumu yapmış, ekibimle konuşmuş, temiz hava almış, kitap okumuş, ailemle görüşmüş oluyorum. Güne böyle verimli başlamak beni çok mutlu ediyor.







