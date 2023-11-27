Kantatla Yankılanan Tarih: Darüşşafaka'nın 160. Yılı

Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği Darüşşafaka Kantatı’nın dünya prömiyerini 25 Kasım’da, tarihi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdi. Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", Darüşşafaka’nın 160 köklü tarihini yeniden yaşattı.

Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan olarak, 160 yıllık köklü geçmişini büyülü bir atmosferde hatırlattı.

Soprano Ceren Aydın, Mezzo Soprano Ayçin Sürücüer, Bariton Alper Göçeri ve Koro Şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla zenginleşen Darüşşafaka Kantatı, Symphonista Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde seyircilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Göksu'nun derin ve duygusal besteleri, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumunun 160 yıllık serüvenini notalara döktü. Darüşşafaka Cemiyeti’nin Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği ve Yüce Auto Skoda’nın desteğiyle gerçekleşen gece, sanatseverleri buluşturdu.

“Darüşşafaka Kantatı bu gece tarihteki yerini alacak”

Kantat öncesi konukları karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Darüşşafaka'nın 160. yılı anısına düzenlenen etkinlikle ilgili duygularını paylaştı. Güleç, "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100., Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak.” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından verilen teşekkür plaketini almak için sahneye çıkan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise yaptığı konuşmada “Yüce Auto ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti’nden bu saygın plaketi almak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı cumhuriyet gibi Darüşşafaka’da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka’da hayat bulduğunu görüyorum. Bu nedenle Yüce Auto- Skoda‘ya layık gördüğünüz bu anlamlı ödül mutluluk ve gururumuzu iki kat artırmıştır” dedi.

Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluşan Darüşşafaka Kantatı, Darüşşafaka Cemiyeti'nin geçmişten günümüze uzanan kahramanlık hikâyesini tüm ihtişamıyla izleyenlere sunarken, sanatın ve eğitimin birleşiminden doğan güçlü bir mesajı da seyircilere iletti. Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, bu unutulmaz gece ile geleceğe uzanan bir köprü kurdu.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 ya��ında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, öz güven sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyes. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti; 2021’de notunu 9,74’e ve 2022 yılındaysa 9,77’ye yükseltti.