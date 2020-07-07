Korona salgınında sanat

Pembe Candaner

Ve uzun bir süre de zor geçecek gibi görünüyor. Evlerde zaman geçirmek zorunda olan bizlerin önünde iki yol var: Moralimizi ve psikolojimizi bozmamak adına üretmek veya sanatla ilgilenmek. Pandemi müzeleri ve galerileri kapatmış olabilir. Ancak sanatçılar kriz hakkında yorum yapmanın başka yollarını buldu bile. Amerika’daki bazı sanatçılar, çalışmaları yoluyla toplumda bir etki yaratmanın yolunu eserlerini internet yoluyla sergilemekte buldu. Konuyla ilgili mesaj veren eserlerini bu yolla izleyicilerine sunuyorlar. Bazı sokak sanatçıları ise gece sokağa çıkıp eserlerini yaratıyor. İster karikatür benzeri sevimsiz mikroplar, ister el dezenfektanıyla silahlanmış askerler, hatta ellerinizi yıkamak için dostça hatırlatmalar... Eserlerin tümü Covid-19 ile başa çıkmak için kolektif bir strateji oluşturdu. Tüm dünyada müzelerin ve sergilerin kapandığı bu dönemde sanatçılar gibi kurum ve kuruluşlar da kendilerini bu yeni düzene hemen adapte etmiş görünüyor. Birçok ünlü müze koleksiyonlarını ve sergilerini santseverlere ve izleyicilere internet üzerinden ücretli veya ücretsiz olarak gezdiriyor. İlgi alanınıza ve zevkinize göre her türlü müze ve sergi seçeneğiniz bulunuyor. Ben orijinallerini gezdiğim birçok müzeyi tekrar internet üzerinden gezdim. Oldukça başarılı uygulamalar olmasına rağmen asla aslı gibi değil ama bu dönemde insana ilaç gibi geliyor. Bazı linkleri sizin için seçtim.

Vatikan Müzesi, İtalya http://www.museivaticani.va

Tabiat Tarihi Müzesi, İngiltere https://www.nhm.ac.uk

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi, Güney Kore https://www.mmca.go.kr

D’Orsay Müzesi, Fransa https://m.musee-orsay.fr

British Museum, İngiltere https://www.britishmuseum.org

San Paolo Sanat Müzesi, Brezilya https://masp.org.br

Ulusal Galeri, Ingiltere https://www.nationalgallery.org.uk

Hermitage Müzesi, Rusya https://www.hermitagemuseum.org

Türkiye’deki internet üzerindeki tüm müze ve galerileri de unutmamak lazım. Bu durumda kanımca zor günlerin en iyi ilacı gerçek uzmanları dinlemek, tedbir almak, moral bozmamak, üretmek ve sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmek. Tavsiye ederim. Sağlık ve sevgiyle kalın.