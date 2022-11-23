Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Refik Anadol MoMa'nın devasa koleksiyonunu yapay zekâ tabanlı görüntülere ve NFT’lere dönüştürdü.

23.11.2022 15:52:540
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Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Sanatçı Refik Anadol, 19 Kasım - 5 Mart 2022 tarihleri arasında New York'taki Museum of Modern Art'ta (MoMa) Unsupervised sergisini sergileyecek. Büyük ölçekli sergide, MoMa’nın 200 yılı aşkın sanat eserini yeniden yorumlamak için yapay zekayı kullanan dijital sanat eserleri yer alıyor. Tablolardan fotoğraflara, arabalara ve video oyunlarına kadar müzenin tüm çalışmaları, izleyicileri akıllara durgunluk veren görsellere çeken yapay zeka destekli soyut görüntülere dönüştürülüyor.

Unsupervised olarak adlandırılan proje, Refik Anadol’un Machine Hallucinations projesinin bir parçası. 2016’da başlayan projede, sanatçı ve ekibi dijital arşivlerden ve açık kaynaklardan içerikler topladı ve bunları makine öğrenimli sınıflandırma modellerine dönüştürdü. Unsupervised projesi kapsamında müzenin koleksiyonunda bulunan 138.151 parça eser işlendi.

Stüdyo, bir eğitim görüntü setine dayalı olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmayı bir sinir ağına "öğretmek" için kullanılabilen, StyleGAN2 ADA adlı bir tür üretken ağ kullanıyor. Makinenin modern sanatın dönüştürücü "halüsinasyonlarını" çok boyutlu bir alanda yakalamak için Anadol, MoMA sanat koleksiyonu arşivinin alt kümeleriyle benzersiz bir yapay zeka modeli eğitiyor ve 1024 boyutlu görüntüler oluşturuyor. Sıralanan görüntü veri kümeleri, verilerin anlamsal bağlamını daha iyi anlamak için tematik kategoriler halinde kümeleniyor.


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