Tekne ve yat sektörü ‘büyük buluşmaya’ hazırlanıyor

Bosphorus Boat Show, 17-24 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

2024 yılının denizcilik alanındaki en büyük etkinliği olan Bosphorus Boat Show için geri sayım başladı. 17-24 Şubat tarihleri arasında Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda 250’den fazla katılımcı, 1500’den fazla ürün ve hizmetini sergileyecek. 65 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuar, 45 bin metrekarelik alanıyla dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük kara fuarı olacak.

Tekne ve yat sektörü 17-24 Şubat tarihleri arasında Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından gerçekleştirilecek ‘büyük buluşmaya’ hazırlanıyor. Denizcilik sektörünün 2024 yılındaki en büyük etkinliği olan Bosphorus Boat Show, İstanbul Fuar Merkezi’nde 45 bin metrekarelik net alanda düzenlenecek. Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden küçük teknelere, deniz motorlarından tekne ekipmanlarına kadar sektörün tüm bileşenlerinin buluştuğu fuarda, 250’den fazla katılımcı 1500’den fazla ürün ve hizmetini sergileyecek. Karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük fuarına 17-24 Şubat tarihleri arasında 65 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Yat ve tekne endüstrisinin buluşma noktası olmaya hazırlanan Bosphorus Boat Show öncesi YATED tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kara fuarımıza şimdiden sektörümüz çok yoğun ilgi gösteriyor. Ülkemizin büyüyen sektörleri arasında ilk sıralarda yer alan tekne ve yat sektörü olarak fuarımızda hem katılım hem de sergilenen tekne sayısı bakımında rekorlar kıracağımıza yürekten inanıyoruz. Şimdiye kadar gösterilen ilgi, bu rekorun ilk işaretlerini veriyor.”

SEKTÖRÜMÜZÜN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sektör hakkında değerlendirmelerin de bulunduğu açıklama şöyle devam etti: “Mega yat sınıfında Türk üreticilerinin başarısı dünya genelinde biliniyor ve pek çok saygın Türk markası yerli-yabancı tekne severlerin tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle süper yat imalatı konusunda uzmanlaşırken, işçilik maliyeti ve imalat kalitesindeki avantajlar Avrupa yat ve tekne pazarlarında Türkiye’nin adını sıklıkla duyuruyor. Bu pazarda da Türk üreticinin güçlenmesi, endüstrimize verilecek kümülatif destekle birlikte kaçınılmaz olarak artacak. Türkiye'de üretim çok iyi seviyede. Özellikle üst segmentte yani 40 metre üzerinde Türkiye, dünyada söz sahibi. Şu an mega yat üretiminde dünya sıralamasında Türkiye 4. sırada. Herkes kendi markasıyla üretiyor ve Amerika'ya, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ihracat gerçekleştiriyor. İtalya, Hollanda ve Almanya’dan sonra Türkiye geliyor ve gittikçe de bizim üretim kalitemiz artıyor. Biz de dernek olarak yerli-yabancı tüm markaların katkısıyla sektörümüzün daha hızlı büyümesi için çalışıyoruz. 17-24 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Bosphorus Boat Show’un sektörümüze çok büyük katkısı olacağını düşünüyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”