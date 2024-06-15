THY Dünya Golf Kupası finalleri Gloria Hotels & Resorts'da

Gloria Hotels & Resorts, 2024 Aralık ayında Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Amatör Serisi büyük finallerine ev sahipliği yapacak.

15.06.2024 12:57:300
Paylaş Tweet Paylaş
THY Dünya Golf Kupası finalleri Gloria Hotels & Resorts'da

Avrupa'da bir otele ait en geniş oyun sahası unvanına sahip olan Gloria Hotels & Resorts, 2024 Aralık ayında Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Amatör Serisi büyük finallerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin golf alanındaki önemli markası olan ve Avrupa’nın en geniş oyun sahasına sahip Gloria Hotels & Resorts, 2024 Aralık ayında Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Amatör Serisi’nin büyük finaline ev sahipliği yapacak. Toplam 8.000’in üzerinde Golf oyuncusunun katılım sağlayacağı dünyanın en büyük kurumsal golf etkinliği olan Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası, Nisan’dan Kasım ayına kadar 73 ülkede düzenlenecek. Dünya genelinde büyük ilgi gören 117 eleme turnuvasının kazananları, Aralık ayında Gloria Golf Club’da düzenlenecek olan Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Büyük Finali’ne katılmaya hak kazanacaklar.

Türk Hava Yolları tarafından dünyanın dört bir yanından özel olarak davet edilen golf oyuncuları, 2017 British Open Championship'in düzenlendiği Royal Birkdale, Ryder Cup’ın düzenlendiği Gleneagles, Edinburgh, K Club, Dublin ve 2018'de Paris'teki Le Golf National gibi dünyanın en iyi sahalarında oynadı. Bu yıl ise finalistler, Türkiye'ye Türk Hava Yolları'nın Business Class konforu ve lüksü ile uçacak ve doğanın lüks ile buluştuğu Gloria Serenity Resort Belek’te ağırlanacak.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir bu yıl ikinci kez turnuva finaline ev sahipliği yaparak bu kadar çok yarışmacıyı Belek’te ağırlayacak olmaktan gurur duyduğunu belirti. Özdemir, “Bu yıl sekizinci yılına giren Turkish Airlines World Golf Cup, Türk misafirperverliğinin tüm dünyada daha fazla tanınmasına da katkıda bulunuyor. Biz de Gloria Hotels & Resorts olarak, bu muhteşem etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Doğan Holding'ten ilk çeyrekte 17,6 milyar TL konsolide gelir

Doğan Holding'ten ilk çeyrekte 17,6 milyar TL konsolide gelir

Quick Finans'ın 2. El Oto Raporu yayımlandı

Quick Finans'ın 2. El Oto Raporu yayımlandı

Hepsiburada'nın, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçları

Hepsiburada'nın, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçları

Kartlı ödemelerin tutarı mayısta 1,3 trilyon TL oldu

Kartlı ödemelerin tutarı mayısta 1,3 trilyon TL oldu

Yatırım araçlarının haftalık performansı: Döviz, altın ve borsa ne yaptı?

Yatırım araçlarının haftalık performansı: Döviz, altın ve borsa ne yaptı?

Papara Trabzonspor’un forma sponsoru oldu

Papara Trabzonspor’un forma sponsoru oldu

Yorum Yaz