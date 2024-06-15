THY Dünya Golf Kupası finalleri Gloria Hotels & Resorts'da

Avrupa'da bir otele ait en geniş oyun sahası unvanına sahip olan Gloria Hotels & Resorts, 2024 Aralık ayında Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Amatör Serisi büyük finallerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin golf alanındaki önemli markası olan ve Avrupa’nın en geniş oyun sahasına sahip Gloria Hotels & Resorts, 2024 Aralık ayında Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Amatör Serisi’nin büyük finaline ev sahipliği yapacak. Toplam 8.000’in üzerinde Golf oyuncusunun katılım sağlayacağı dünyanın en büyük kurumsal golf etkinliği olan Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası, Nisan’dan Kasım ayına kadar 73 ülkede düzenlenecek. Dünya genelinde büyük ilgi gören 117 eleme turnuvasının kazananları, Aralık ayında Gloria Golf Club’da düzenlenecek olan Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası Büyük Finali’ne katılmaya hak kazanacaklar.

Türk Hava Yolları tarafından dünyanın dört bir yanından özel olarak davet edilen golf oyuncuları, 2017 British Open Championship'in düzenlendiği Royal Birkdale, Ryder Cup’ın düzenlendiği Gleneagles, Edinburgh, K Club, Dublin ve 2018'de Paris'teki Le Golf National gibi dünyanın en iyi sahalarında oynadı. Bu yıl ise finalistler, Türkiye'ye Türk Hava Yolları'nın Business Class konforu ve lüksü ile uçacak ve doğanın lüks ile buluştuğu Gloria Serenity Resort Belek’te ağırlanacak.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir bu yıl ikinci kez turnuva finaline ev sahipliği yaparak bu kadar çok yarışmacıyı Belek’te ağırlayacak olmaktan gurur duyduğunu belirti. Özdemir, “Bu yıl sekizinci yılına giren Turkish Airlines World Golf Cup, Türk misafirperverliğinin tüm dünyada daha fazla tanınmasına da katkıda bulunuyor. Biz de Gloria Hotels & Resorts olarak, bu muhteşem etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.