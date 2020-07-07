Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum

VIKI MOTRO

7.07.2020 17:29:000
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Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum

Türk Henkel Beauty Care Professional Genel Müdürü Viki Motro’nun en büyük tutkusu, seyahat edip farklı kültürlerle tanışmak. Motro, bir turist gibi değil de o ülkedeki insanların hayatının bir parçası olarak çevreyi gözlemlemekten keyif alıyor. Türk Henkel’deki görevi gereği hem toplantılar ve müşteri ziyaretleri hem kuaförlerle yaptığı eğitim içerikli seyahatlerin bu tutkuyla örtüştüğünü söyleyen Motro, şöyle anlatıyor: “Gerek yurt içi gerek yurt dışı iş seyahatlerim sırasında, mutlaka kendime kısa da olsa zaman ayırıp o ülkedeki ve şehirdeki yaşamı deneyimlerim. Aslında bu aktivite, merakımı giderip bana keyif vermekle kalmıyor, özellikle yurt içi seyahatlerimde gittiğim yörenin insanını tanımak ve yaşam tarzını görmek iş kararlarıma da ışık tutuyor. Elbette özel hayatımda da bu seyahat tutkumu ailemle paylaşıyorum. Beraber yeni yerler görmeyi seviyoruz.”

MAGNET KOLEKSİYONU

“Gezmeyi planladığım, hatta görme fırsatı yaratamadığım yerlerin kitaplarını alıp oraların gezilecek yerleri, kültürleri ve yemekleri hakkında bilgiler edinmeyi de çok severim. Öte yandan, gezdiğim tüm şehirlerden topladığım 150’nin üzerinde magnetten oluşan geniş bir koleksiyonum var. Seyahat etmek demek, fotoğraf da çekmek demek. Bu konuda da kendimi geliştirmek için Henkel Türk Fotoğraf Kulübü’ne üye oldum.”

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