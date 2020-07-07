Toplantılar bilardo masasında

Itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, lise yıllarından beri 3 bant bilardo oynuyor. “O dönemler saatlerce oynardım. Daha sonra üniversite dönemlerinde de devam etti bu süreç” diyen yönetici, Ataşehir’deki ofislerine de bir bilardo masası koyduklarını belirtiyor. Ekip arkadaşlarıyla ofiste oldukları akşamlarda bilardo oynadıklarını söyleyen Danış, şöyle konuşuyor: “Pek çok iş toplantısını bu işe gönül vermiş ekip arkadaşlarımla birlikte bilardo oynayarak yapıyoruz. Hep birlikte haftada en az 2-3 kez oynamaya çalışıyoruz. Şirketimizde ‘itelli.olympics’ adını verdiğimiz turnuvalar düzenliyoruz. Bilardoyla ilgilenen arkadaşlarımızın katıldığı ve dönem dönem tekrarladığımız turnuvalar bunlar. Öte yandan iş hayatında bilardo oynayan ve buna ilgi duyan ekip arkadaşlarımızın yanı sıra müşterilerimizle de ara sıra bir araya gelip oynuyoruz. Bilardo, aslına bakarsanız farklı bir ekosistem; dinlendiren, sakinleştiren, huzur bulduğunuz ve sosyalleştiğiniz iyi bir fırsat.”

DÜNYADAN UZAKLAŞIYORUM

“Bilardo, ilk bakışta çözümü imkansız gözüken sayılara yönelik çözüm geliştirebilmenize, dolayısıyla bir anlamda problem çözmenize yardımcı oluyor. Diğer taraftan bir sonraki sayının kurgusunu yapmaya çalıştığınız sırada tek hedef sayı almak olmuyor. Attığınız sayı bir stratejiyi ifade ediyor. Bazen bir sonraki sayıyı almak için pozisyon kuruyorsunuz bazen rakibinizin bir sonraki sayısını almasını zorlaştırmak için farklı bir pozisyona çalışıyorsunuz. Zihninizi dinlendirirken bir yandan sürekli beyin jimnastiği yapıyor ancak hem analitik hem bedensel olarak kaliteli zaman geçirebiliyorsunuz. Bir süre de olsa dünyadan uzaklaşıp dinlenebildiğim, konsantre olabildiğim güzel bir aktivite.”

