Yelken zihnimi tazeliyor

ERIC DE LADOUCETTE

7.07.2020 17:21:000
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Yelken zihnimi tazeliyor


20 yıl önce yine Edenred bünyesinde Arjantin’de görev yaparken yelkene başlayan Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, kaptan ehliyetini de o dönemde aldı. Her zaman ailesi ya da arkadaşlarıyla yelken yaptığı için teknenin özel hayatında büyük bir yeri olduğunu belirten Ladoucette, “Kim bilir belki de bir gün işimi ve özel hayatımı, tekne inşaatı sektöründe boy göstererek kaynaştırabilirim” diyor ve şöyle konuşuyor: “Tam yol gitmeyi, rüzgarda yalpalamayı sevdiğim için katamarana nazaran tek gövdeli teknelerle yelken yapmayı seviyorum. Başta Marmara Denizi’nde olmak üzere güneyde Marmaris’ten Datça ve Bodrum kıyılarına kadar yelken yapmaktan büyük keyif alıyorum. Yılda bir kez de bir hafta Fransa’da yelken yapıyorum.”

Çok güçlü bir enerji kaynağı

“Bir kaptan olarak öncelikle mürettebatın güvenliğini sağlamanız gerektiği gibi teknede olmak ekstra bir dikkat ve konsantrasyon istiyor. Böylece zihninizdeki tüm diğer günlük konulardan uzaklaşıyorsunuz. Yelken yaparak geçirdiğiniz bir gün sanki günlerce her şeyden uzaklaşmışsınız hissiyle zihninizi ve bedeninizi tazeliyor. Yelken, çok güçlü bir enerji kaynağı.”

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