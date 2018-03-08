"2018 için büyüme tahmini yükseldi"

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmeme kararı sonrasında, ECB Başkanı Mario Draghi açıklama yaptı.

Draghi, faizleri sabit tutma kararı aldıklarını belirterek, verilerin Euro Bölgesi'nde güçlü ekonomiyi teyit ettiğini belirtti. Draghi, "Euro Bölgesi önceki tahminlerden daha hızlı büyüyecek. Güçlü ivme, enflasyon yükselişine yönelik güveni artırıyor" dedi.

Draghi, 2018 Euro Bölgesi büyüme tahmininin yüzde 2.3'ten yüzde 2.4'e yükseltildiğini vurguladı. Güçlü ve geniş çaplı büyümenin sürdüğünü kaydeden Draghi, ECB'nin Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahmininin yüzde 1,9 olduğunu belirtti.

2020 için büyüme tahminini de değiştirmeyerek yüzde 1,7'de tuttuklarını belirten ECB Başkanı, “Korumacılıktaki artış ve euro döviz kurunun seyri gibi diğer etkenler Euro Bölgesi’ndeki büyüme için risk oluşturabilir. Bugünlerde daha az bahsedilen bir risk ise diğer ülkelerdeki finansal deregülasyon eğilimidir" diye konuştu.

"Enflasyon konusunda henüz zafer ilan edilemez"

Draghi, Euro Bölgesi'nde enflasyon tahmininin 2018 ve 2019 için yüzde 1,4, 2020 için yüzde 1,7 olduğunu, çekirdek enflasyonun orta vadede aşamalı olarak arttığını söyledi.

"Parasal gevşemede dil değişimi kararı oy birliğiyle alındı" diye konuşan Draghi, öte yandan enflasyon konusunda henüz zafer ilan edilemeyeceğini belirtti. Draghi, "Parasal genişleme enflasyonda sürdürülebilir bir düzeltme görene dek sürecek" dedi.

Ticaret savaşı endişelerine de değinen Draghi, ticarette tek taraflı kararların tehlike yaratacağı yorumu yaptı.