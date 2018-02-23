Alman ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü

Almanya geçen yıl yüzde 2,9 ile beklentilere paralel büyüdü. Bu dönemde hanehalkı tüketimi değişim göstermezken, kamu harcamaları beklentilerin üzerinde arttı.

Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 2,9 büyüdü ve beklentiyi karşıladı.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya 2017'nin son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Böylece ülkenin yıllık büyümesi yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin 4. çeyrek ithalatı yüzde 2,0 ile yüzde 1,4 yönündeki beklentinin üzerinde gelirken; ihracat da yüzde 2,7 ile 2,2'lik tahminleri aştı.

Söz konusu dönemde hanehalkı tüketimi yüzde 0,0 ile değişim göstermezken, kamu harcamaları yüzde 0,5 arttı.