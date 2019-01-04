İhracat 2018'de rekor kırdı

2018 yılı ihracatı yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yıl sonu hedefi ise 170 milyar dolardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılı ihracat gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre 2018 yılında ihracat yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatı oldu.

Söz konusu dönemde ithalat yüzde 4,6 azalış ile 223,1 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,3 oldu.

İhracatta ilk üç sırayı alan ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya olurken, Avrupa Birliğine ihracat yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolara çıktı. İhracatta Afrika pazarı yüzde 24 ve Latin Amerika yüzde 35,6 büyüdü.

2018 yılı rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pekcan, "2019 yılında ihracatın büyümeye katkısının devam etmesini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının daha da yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.