İhracat yüzde 3,7 arttı

İhracat, genel ticaret sistemine göre yüzde 3,7 artışla 14,31 milyar dolar, özel ticaret sistemine göre ise yüzde 3,46 artışla 13,6 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının şubat ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,46 artarak 13 milyar 603 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon dolara geriledi.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ise ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,71 yükselerek 14 milyar 312 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 8,38 azaldı ve 29 milyar 396 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 9,52 düşüşle 30 milyar 474 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 62,17 düşüşle 2 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 69,58 azalışla 1 milyar 849 milyon dolar seviyesinde oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Şubat 2018'de yüzde 69,4 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 86,1'e çıktı, GTS'ye göre ise bu oran 69,4 iken 88,6 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan gümrük idareleri tarafından şubatta tahsil edilen vergiler, 10 milyar 571 milyon lira oldu.