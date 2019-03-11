Türkiye, 4. çeyrekte yüzde 3 küçüldü

TÜİK, geçen yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı. Beklenti dördüncü çeyrekte yüzde 2,6 küçülme ve yılın tamamında yüzde 2,5 büyüme yönündeydi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım ve sanayinin katma değeri sırasıyla yüzde 1,3 ve 1,1 artarken, inşaat sektörünün yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 5,6 artış kaydetti.

Kişi başına GSYH değeri, 2018'de 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı. Bu değer, 2017'de 10 bin 597 dolar olarak belirlenmişti.