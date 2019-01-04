"Zayıf talep enflasyonda etkili oldu"

TCMB, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının aralık ayı enflasyonunu olumlu yönde etkilediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin raporunu açıkladı.

Açıklamada, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının enflasyona olumlu yansıdığı kaydedildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

- Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımaları izlenmiştir

- Yıllık gıda enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatları katkı vermiştir

- Temel mal enflasyonundaki düşüşün sürükleyicisi dayanıklı tüketim malları ile giyim fiyatları olmuştur

- Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde düşüş izlenmiştir

- Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir

- Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir

- Temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki zayıf seyrin etkisi hissedilmiştir

- Üretici fiyatları Türk Lirasında yakın dönemdeki görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak son iki aylık dönemde gerileme kaydetmiş, ancak üretici fiyatları yıllık enflasyonu birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur