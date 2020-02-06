ABD'li Capital Group, Alman bankacılık devine ortak oldu

ABD merkezli Capital Group, Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın yüzde 3,1 hissesini satın alarak en büyük hissedarlardan biri oldu.

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD merkezli Capital Group’un bankanın yüzde 3,1 hissesini satın aldığını bildirdi.

Açıklamada, özellikle geçmiş performansı ve sermaye güvenilirliği olan hissedarların bankada pay sahibi olmasından mutlu olunduğu ifade edildi.

Bankanın internet sitesine göre, Katar Kraliyet Ailesi bankanın yüzde 6,1 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olurken, BlackRock Inc yüzde 4,49 ile ikinci ve Hudson Executive Capital ise yüzde 3,14 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Haberden sonra Deutsche Bank hisseleri TSİ 13.30’da yüzde 6’dan fazla yükselerek 8,74 avrodan işlem gördü.