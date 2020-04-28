Araç alım satımında yeni dönem

Merkez Bankası, taşıt alım satım bedelinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) aracılığıyla ödenebilmesine onay verdi.

28.04.2020 10:55:000
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Araç alım satımında yeni dönem


TCMB’nin, Takasbank’ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Kararlar doğrultusunda taşıt alım satım bedeli Takasbank aracılığıyla ödenebilecek. Öte yandan Takasbank, tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilecek.

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