Artış var mı?

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Pandemi, banka dışı finansta kâr dengelerini değiştirdi. Geçen yıl iyi bir kârlılıkla giden hayat dışı sigortacılık, bu yıl sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Geçen yıl ekside olan faktoring ise kârlarını toparlamış görünüyor. Hayat dışı sigortacılıkta, oto branşlarının negatif etkisiyle gelecek yıl için de tablo pembe değil. Leasingde kârın dolar bazında korunacağıbeklentisi hakimken faktoringde 2022’de yüzde 20-25 bandında kâr artışı öngörülüyor.

Banka dışı finans kategorilerinde, pandemi kâr kalemlerini altüst etti. Bunun en net örneklerinden biri, hayat dışı sigortada yaşandı. Pandeminin akut döneminde kapanmalarla özellikle trafik branşında hasarların düşmesi, 2020’de sektörde kârlılığı artırdı. Bu yıl ise işler tersine döndü. Teknik kârda tehlike çanları çalıyor. Faktoringde ise bu yıl ibre artıya döndü. Zorlu bir 2020 yılını geride bırakan oyuncular, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 65’leri aşan kârlar yazdı. Finansman şirketlerinde ise yüzde 72 gibi rekor rakamlar görüldü. Bu noktada oyuncuların varlığını sürdürebilmesi için en önemli kriter olan kârlılıkta, 2022 yılının nasıl geçeceği en önemli soru. Banka dışı finansın beş kategorisinde lider oyuncuların yöneticileriyle kârdaki trendi değerlendirdik.

HAYAT DIŞINDA ERİME VAR 2020, hayat dışı sigorta için olağan dışı koşulların yaşandığı bir yıldı. Mapfre Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, ağustos ayında “2020, bu anlamda çok istisnai bir yıl... 2020’de dolaşımın azalmasıyla sigorta şirketlerinin kârlılıkları genel olarak artış göstermişti. 2020 sonunda oto sigortalarında kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle teknik kârların arttığını gördük” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Gerçekten de bu yılın ilk yarısında kategorinin kârlılığı, bu görüşü doğruluyor. Hayat dışında 2021 yılı haziran ayı verilerine göre teknik gelirlerde, geçen yıla göre yüzde 69,5 düşüş mevcut. Mali gelirlerdeki yıllık yüzde 51 büyümeye rağmen sektör ilk altı ayı, net kârda yüzde 15 erimeyle kapattı. Sektörde faaliyet sonuçlarını gösteren birleşik oranda 2020 yılına göre 13 puan artışla 107 puana ulaşıldı, yani üretilen her 100 TL’lik primde 7 TL zarar yazıldı. Sompo Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, “Poliçe fiyatları olması gereken seviyede oluşmadığı için kâr hızla düşüyor ve önümüzdeki yıl da bu anlamda ciddi sıkıntılı olacak” şeklinde konuşuyor. Dalaş’a göre özellikle oto branşlarında bugün rekabetçi olan şirketler önümüzdeki yıl daha fazla zarar edecek. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2022’de kârlılık oranlarının bu yıla paralel gideceğini öngörüyor.

BRANŞLARDA TABLO NASIL?

Hayat dışı sigortada branşa göre kâr oranı değişiklik gösteriyor. Teknik sonuçlardaki düşüşün en büyük nedeni, trafik branşının ilk altı ayı 878 milyon TL teknik zararla kapatmış olması. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, bu yıl kasko ve trafik ürünlerinde önceki yıla oranla kârlarda azalma olduğunu, hatta trafik branşının zarara döndüğünü belirtiyor. “Kurdaki artış, bu artışa paralel araç bedellerindeki ve parça maliyetlerindeki yükseliş ortalama hasar maliyetlerinin artmasına neden oldu. Hasar/prim oranları olumsuz etkilendi ve sektörün önceki yıla göre kârlılığı düştü” yorumunu yapıyor. Oto dışı branşlar ise bu yılın ilk yarısında 1,4 milyar TL teknik sonuçla kârlılığa en yüksek katkıyı yapıyor. Koray Erdoğan, “Yangın teminatlarındaki deprem, sel ve dolu gibi iklimsel değişikliklerin getirdiği problemlerden ötürü alanımız iş kabulünde hassasiyet göstermeye başladı. Bu çalışmalar sonucu yangın branşında artan kârlılık var” diyor. Koray Erdoğan, bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 60 büyüme gösteren tamamlayıcı sağlık sigortalarının etkisiyle 2022’de kârlılık oranlarında artış olacağı görüşünde. Kârlılığı zorlayan kasko ve trafik sigortaları için ise Erdoğan, “2022’de hasarlarda kurun artışına paralel yükselme ve işçilik maliyetlerinde asgari ücrete bağlı dolaylı artış bekliyoruz. Faiz oranlarının düşmesiyle yatırım gelirlerinin de azalacağını düşünüyoruz. Sektörün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak ortalama prim artışını sağlayacağını, böylece motor branşında kârlılığın artmasa da daha aşağıya düşmeyeceğini öngörüyoruz” diyor.

LEASİNGDE SORUNLU ALACAK RİSKİ

Leasing ise daha şanslı, yılı artan kâr rakamlarıyla sürdürüyor. BDDK verilerine göre bu yıl ağustos sonu itibarıyla net kâr 1,4 milyar TL oldu. Bu, yıllık yüzde 19,3 büyüme anlamına geliyor. Altıncı ay rakamlarında da sektör 1 milyar TL kârı aşmıştı. Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, eylülde yaptığı açıklamada “2020’yi sektör 1,5 milyar TL kârla kapatmıştı. 2021’in ilk 3 ayında da 600 milyon TL kâr yazıldı. Bu rakamları yıllık olarak taşıdığımızda 2,5 milyar TL gibi bir kâr rakamına geliyor. Hem işlem hacmindeki büyüme hem sorunlu alacak oranındaki gerilemenin etkisiyle 2021, kârlılıkta parlak bir yıl olacak” yorumunu yapıyor. Turkrating Genel Müdür Yardımcısı Sanem Kabakılıç, kârdaki büyümenin nedenini, faaliyetlerden elde edilen net leasing gelirlerindeki artışa ve karşılık giderlerinin bir önceki yılla benzer seviyede kalmasına bağlıyor. Ancak 2021 sonu ve 2022 için soru işaretleri var. Burada sorunlu alacak oranı etkili olacak. 2020 sonunda sorunlu alacak oran üzde 6,7’ydi. Bu yılın ilk yarısında da bu oran yüzde 6,1 oldu. “Kârda büyümenin korunacağı öngörmüyoruz” diyen Sanem Kabakılıç, şöyle devam ediyor: “BDDK, leasing alacaklarının tasfiye edilecek alacaklara alınma süresini yeniden 240 günden 90 güne çekti. Bu durum, gelir tablosundaki karşılık giderlerinin artmasına yol açacak” diyor. Sonuç olarak artan karşılık giderleri kârı baskılayacak. 2022’de kârlılığı, leasing şirketlerinin risk alma iştahları belirleyecek. Gelecek yıl reel sektörün yatırım yapma iştahına paralel leasingde yaşanacak hacim artışıyla yöneticiler kârın ancak dolar bazında korunacağı görüşünde.

FAKTORİNGDE SON DURUM

Faktoring alanında da işler, yılbaşında beklenenden daha iyi gidiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29 yükselen kârlılıktaki artış, 8’inci ay sonunda yüzde 65,7’ye ulaştı. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, 2020’de kârlılık açısından 2019’un gerisinde kalındığına vurgu yapıyor ve “2020’de hacimler ve kârlılık düştü. Ancak bu yıl işlem hacimleri tekrar arttı ve bu paralelde kârlılıkta da düzelme oldu” diyor. Faktoring kredi hacmi, 2021 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Bu durum doğal olarak kârlılığa da yansıdı. “2020, faktoring için ölü bir yıldı” diyen Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes, geçen yıl pandemi nedeniyle reel sektöre sağlanan düşük faizli kredilerin etkisiyle likiditenin arttığını ve bu ortamda faktoringe talebin azaldığını belirtiyor. Yaşanan kapanmaların da işlem hacminin düşmesinde önemli etkisi var. Özkes, bu yılın ilk yarısında 47 milyar TL plasmana ulaşıldığını ve artan iş hacmiyle ilk altı ayda kârlılığın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57’yi bulduğunu belirtiyor. Ulusal Faktoring CEO’su İzak Koenka da bu yıl yakalanan kâr artışını şöyle açıklıyor: “2020 yılında pandemiden dolayı plasman tarafında belli bir dönem küçülme yaşandı, hem küçülmeden hem faizlerin düşük seyretmesi bu alanın kârlılığında baskı yarattı. Bu yıl bu tür baskıların olmaması ve plasmanlarda artış yaşanması kârlılığa pozitif yansıdı” diyor. Koenka, bu yılın yüzde 60 kârla kapanacağını öngörüyor.

2022’DE NE BEKLENİYOR?

Faktoringde iki ana ürün grubu, ihracat ve yurt içi faktoring işlemleri mevcut. İhracat faktoringi, az sayıda ve uzmanlaşmış büyük faktoring şirketinin işlem yaptığı bir alan. İzak Koenka ve Yiğit Özkes, ihracat faktoringinde kârlılığın göreceli olarak daha düşük olduğunu söylüyor. Kâr oranının daha yüksek olduğu ürün ise yurt içi faktoring. Hatta Özkes, yurt içi faktoring işlemleri içinde yer alan tedarikçi finansmanında tek şirketin tüm tedarikçilerinin riski alındığı için daha kârlı oranlarla çalışılabildiğini aktarıyor. Peki bu yılı güzel kârlılıkla bitirecek faktoringi, 2022’de nasıl bir tablo bekliyor? Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes, “Faizlerin düşüşü piyasada likiditeyi artıracaktır, işler çoğalacak” diyor. Çağatay Baydar, “2021’de hala salgının etkisi altında çalışıyoruz. 2022’de bu olumsuzlukların azalacağını ve özellikle ihracat hacmindeki artışın süreceğini tahmin ediyoruz. Artan işlem hacmiyle kârlılık da yukarı yönlü olur” şeklinde konuşuyor. Yiğit Özkes, 2022 yılında kârda yüzde 25 civarı artış beklentisinde bulunuyor. İzak Koenka da benzer görüşte: “2022’de de yüzde 20-25 arası bir kârlılık olur. Ancak burada tabii ki faiz politikası önemli, talebi ne kadar hareketlendireceğine bağlı.” Bu noktada Baydar, önümüzdeki yıllarda, salgınla beraber önemi artan dijital kanallarla maliyetlerde sağlanacak tasarrufun hem kârlılık hem müşteriye yansıtılan fiyatlar açısından olumlu bir gelişme olacağının da altını çiziyor.



“BES’TE YÜKSELİŞ SÜRER”

YILMAZ ERTÜRK ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ



GELİNEN NOKTA Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre bireysel emeklilik sisteminin teknik kârı, 2021’nin ilk yarısında 461 milyon TL oldu. Kârlılık, 2020’nin ilk yarısında 339 milyon TL ve tamamında 624 milyon TL’ydi. Yani bu yıl, kârlılık anlamında geçen yıla göre daha olumlu bir seyir yakalandı. Bunun ana nedenini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artan fon büyüklüğü oluşturuyor. Bireysel emeklilik fonlarına ilişkin maliyetlerin daha etkin yönetilmesi de kârlılığı olumlu etkiliyor.



ÖLÇEK ÖNEMLİ 18 yaşından küçüklere bireysel emeklilik hesabı açılabilmesi ve Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) platformuyla herhangi emeklilik şirketinin emeklilik yatırım fonlarının alınabilmesi gibi gelişmelerin orta ve uzun vadede önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle 18 yaş altı katılımının, 2022’de hızla devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak BES’in uzun vadeli kurgusu ve şirketler açısından gelir modelinin içerdiği metrikler nedeniyle bu gelişmelerin kârlılıkta kısa vadede kayda değer etki yapmasını beklemiyoruz. Öte yandan fon büyüklüğündeki yükselişle fon işletim gelirlerinde oluşacak artışla teknik kârlılıktaki yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz.



BAZ ETKİSİ Hayat sigortası tarafındaysa bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 düşüşle 1,3 milyar TL teknik kâr elde edildi. Bu sınırlı düşüş kısmen baz etkisinden, kısmen 2020’ın sonlarından itibaren faizlerdeki yükselişe paralel olarak yatay seyir izleyen bankacılık kredi hacminden kaynaklanıyor. Baz etkisinin sona ermesi ve faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle yılın kalanında krediye bağlı hayat sigortalarında toparlanma olacağını ve bunun teknik kârlılığa olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu alan, 2021 yılını da teknik kâr artışıyla tamamlar. Kârlılığın 2022’de de artarak süreceğini öngörüyoruz.











FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSI NASIL?

SANEM KABAKILIÇ / TURKRATING GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



2020’NİN EN İYİSİ Pandemi koşullarına rağmen 2020 Eylül’e kadar faiz oranlarının düşük seyrini korumasıyla kredilere talep arttı ve finansman şirketleri işlem hacmi, banka dışı finans kategorilerinde en yüksek artışa imza atarak 2,1 kat büyüdü. Geçtiğimiz yıl işlem hacmi artışına rağmen finansman kredilerinden elde edilen gelirler yüzde 20,8 azaldı. Ancak sektörde pandemi nedeniyle evden çalışmanın genel işletme giderlerinde azalma yaratmasıyla net kâr yüzde 72,2 artışla 1 milyar TL oldu. Rakam, bu alanın 2008’den bu yana ulaştığı en yüksek seviye. Banka dışı finans alanlarında en yüksek kâr performansı da finansman şirketlerine ait.



DOLAR BAZINDA DURUM Ağustos 2021 BDDK verilerine göre de finansman şirketleri, yıllık bazda kârını yüzde 72 artırdı ve net kâr tutarı 1 milyar TL’ye ulaştı. Dolar bazında da büyüme oranı yüzde 50. Sektördeki büyüme trendinde bir değişiklik olmazsa 2021 sonu net kârının, 2020 yılını da geçeceğini bekliyoruz. Bu durumun nedeni, pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyen insanların artan otomobil talebi nedeniyle kredi talebinin artması oldu. Burada bankalar ağırlıkla tercih edilirken finansman şirketlerinin ise sektörü bilen tüketiciler için tercih sebebi olduğunu söyleyebiliriz.



ÜST SEGMENT AÇMAZI Finansman şirketlerinin tek tek finansal tablolarını incelediğimizde, özellikle orta segment taşıtlara kredi sağlayanların kârlılığının arttığı dikkat çekiyor. Üst segment araç satışı yapan şirketlerin kârlılık oranlarında ciddi azalmalar olduğu görülüyor. 2022’nin hem bireyler hem şirketler için zorlu geçeceği öngörüsüne sahibiz. Eğer faiz oranlarında düşüş devam ederse finansman şirketlerinin sunduğu ürünlere talep artışı olma ihtimali yüksek. Ancak kur artışı olması durumunda yine üst segment araç ve konut finansmanı yapan şirketlerin kârlılığı düşmeye devam edecek.







