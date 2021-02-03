"Bankalardan vergi ödemesi yeniden başlayacak"

Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, katıldığı BloombergHT televizyonunun canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bir süredir sadece kamu bankalarından yapılabilen vergi ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, geçmişte olduğu gibi yakın bir tarihte vergi ödemelerinin tüm bankalar tarafından yapılacağını açıkladı. Aydın'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Kamu bankası, özel banka, yabancı, küçük, büyük banka böyle ayrım olmamalı. Bu ülkeye sermaye getirip para koyan herkez Türk bankasıdır. Ticaretin rekabet koşullarında herkese eşit koşulda yapılması lazım. Tüm bankalar yapıyordu. Süreci ekonomi yönetimine götürdük. Ben kamu bankası genel müdürü olarak bunun çok kısa sürede düzeleceğini biliyorum."

"Ne yapalım bedavaya mı çalışalım?"

Kamuoyunda tartışma konusu olan yönetim kurulu maaşlarına da değinen Aydın, "Bankanın en yüksek karar organı genel kurullardır. Temel konular genel kurullarda karara bağlanır. Ziraat Bankası özelinde ben ve yönetim kurulu üyeleri net maaş alır. Brütken netleştirilir. Benim de yönetim üyelerinin de net maaşı 19.750 TL'dir. 4 de ikramiye alıyorum. Sektöre bakıldığında giydirilmiş de olsa en düşüğü değil belki ortalamanın altında. Bunlar işin fiyatlamasıdır. Sektörde fiyat vardır. Ne yapalım bedavaya mı çalışalım?"